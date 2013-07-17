《中国重要政经日程》--7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
============================今日重要政经日程=======================
7/17（三）
国新办就宁夏经济社会发展暨中阿经贸合作有关情况举行发布会，宁夏回族自治区主席刘慧，商务部副部长李金早，中国国际贸易促进委员会副会长于平等介绍情况，并答记者问。
* 国家食品药品监督管理总局召开药品“两打两建”专项行动新闻发布会
============================近日重要政经日程=======================
7/19(五)
第十三届中国企业“未来之星”年会在湖北襄阳举行，至21日
* 生态文明贵阳国际论坛2013年年会，至21日
7/20(六)
第四届中国上市公司风险管理高峰论坛在上海举行
7/21（日）
西北大学中国西部经济发展研究中心、社会科学文献出版社举办《中国西部发展报告（2013）》（西部蓝皮书）新闻发布会暨中国西部发展论坛
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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