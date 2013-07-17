港报社评：普选有轨道，占中不接受--星岛日报7月17日

立法会首次邀请中联办主任午膳，所有泛民政党都有议员出席。中联办主任张晓明顺道表达今次不是送礼，显示中央不会把政制的原则做人情。 中联办主任和议员在饭局中表述了各自关心的议题，张晓明在饭局演词中表达了对普选的立场，访问时又谈到对占领中环运动的看法。 昨日的饭局没有发生不愉快场面，请愿主要以「送礼」形式进行，当中民协议员冯检基送的筲箕模型，成为各方借题发挥的道具。张晓明就提出高一个层次的原则，提醒香港不是一个国家，必须遵行一国两制方针，确保国家主权及安全得到保障。 目前泛民内部尚未协商出具体的提名方案，中央早已表明政改要根据《基本法》和人大常委会决议订下的法律框架进行，普选特首候选人要由提名委员会提名。 张晓明的解释，澄清政制不是没有讨论空间，但香港同时有权利和义务要遵从，方可以达致共识。对于怎样进行讨价还价，他提出「相互尊重、求同存异、理性沟通及良性互动」。