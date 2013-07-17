港报社评：普选有轨道，占中不接受--星岛日报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
立法会首次邀请中联办主任午膳，所有泛民政党都有议员出席。中联办主任张晓明顺道表达今次不是送礼，显示中央不会把政制的原则做人情。 中联办主任和议员在饭局中表述了各自关心的议题，张晓明在饭局演词中表达了对普选的立场，访问时又谈到对占领中环运动的看法。 昨日的饭局没有发生不愉快场面，请愿主要以「送礼」形式进行，当中民协议员冯检基送的筲箕模型，成为各方借题发挥的道具。张晓明就提出高一个层次的原则，提醒香港不是一个国家，必须遵行一国两制方针，确保国家主权及安全得到保障。 目前泛民内部尚未协商出具体的提名方案，中央早已表明政改要根据《基本法》和人大常委会决议订下的法律框架进行，普选特首候选人要由提名委员会提名。 张晓明的解释，澄清政制不是没有讨论空间，但香港同时有权利和义务要遵从，方可以达致共识。对于怎样进行讨价还价，他提出「相互尊重、求同存异、理性沟通及良性互动」。
对于泛民出动公民抗命施压，张晓明按照十六字结语的原则，毫不客气批评发起人如何「花言巧语」，都改变不了行动的违法性质。这番话显示中央不止着眼于个别行动的违法性质，同时警告此例一开，对香港日后法治和繁荣稳定的冲击。 张晓明在饭局提出，可以安排全体议员到访内地或参加国情班，有助促进了解。 今次饭局摆出理性沟通的开始，暂时看不到带来甚么突破，至于能否在4年后的特首选举开花结果，还看日后互动，大家有没有足够务实态度和智慧，排除重重障碍，逐步化解分歧。(A04)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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