中国税制：研究扩大房产税改革试点，并合理调整消费税--国税总局

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京7月17日 - 财税改革是中国深化经济体制改革的重头戏。证券时报网周三报导援引中国国家税务总局的通知称，将研究扩大个人住房房产税改革试点范围，并合理调整消费税税率结构和征收范围等。
报导称，国税总局日前下发名为“关于转变职能改进作风更好服务大局的通知”，还要求扎实做好营改增扩大试点工作，并进一步完善资源税制。
“要扎实做好营改增扩大试点工作，促进产业转型升级和结构优化，”报导援引通知称，“研究合理调整消费税税率结构、征收范围和征税环节，进一步完善资源税制，加快研究开征环境保护税。”
此外，还要积极研究综合与分类相结合的个人所得税制度，公平收入分配。
自2011年上海和重庆两个直辖市开始房产税试点之后，房产税试点在争议中未能扩大试点范围。国家发改委5月末曾表示，确定今年要在行政体制、财税、金融等重点领域和关键环节加大改革力度；其中个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。
此后在6月中旬，中国证券报曾引述权威人士的话报导称,近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。据了解，上报方案的城市除此前披露的杭州外，还包括南京、青岛等二线城市，以及北京、深圳等一线城市。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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