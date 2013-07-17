港报社评：房策一厢情愿，劣政自相矛盾--信报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
在白表免补地价购买二手居屋政策的刺激下，大角咀富荣花园一个居屋单位昨天录得实用尺价接近9千元的绿表售价。居屋价逆市飙升的畸形情况，诚为特区政府一厢情愿且缺乏深思熟虑推行房屋政策的失败例子。
政府的短期房策，包括协助部分白表居民可以用较低的绿表价购置居屋，以及修例让一些工厦改成小型过渡性住房。可惜前者弄巧反拙，后者更胎死腹中。
「白居二」政策没有增加供应却激活需求，在措施公布之初已令居屋价格应声急升。根据房委会公布的数字，6月的二手居屋成交共421宗，可推算2500名有资格免补地价买居屋的「幸运儿」当中，入市比例偏低，显然由于居屋价格已偏离合理水平。「白居二」政策最终能够帮助的市民不多，甚至可能促使这些市民买了「贵楼」。
至于将工厦改住宅的构想，发展局日前表明工厦改为过渡性住房并不切实可行，原因是要改建成通风及采光等符合标准，成本太高。
在特首今年的施政报告中，关于增加短中期的房屋土地供应措施，除了「 活化工厦」一项已经自废武功以外，其余包括将「政府、机构或社区」用地改作房屋发展、检讨工业用地等，均仍只闻楼梯响。
当前香港楼市正处胶着状态，美国联储局的退市时间和息口趋势，将是左右楼价的最大因素，港府推动政策所掌握的时机和力度，必须因应整体经济形势变化作出及时和适切的安排，否则恐将酿成骨牌式的恶劣后果，像「白居二」和「工厦改住宅」这些自相矛盾、自打嘴巴的劣政，政府必须深刻检讨。(A02)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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