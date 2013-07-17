港报社评：房策一厢情愿，劣政自相矛盾--信报7月17日

在白表免补地价购买二手居屋政策的刺激下，大角咀富荣花园一个居屋单位昨天录得实用尺价接近9千元的绿表售价。居屋价逆市飙升的畸形情况，诚为特区政府一厢情愿且缺乏深思熟虑推行房屋政策的失败例子。

政府的短期房策，包括协助部分白表居民可以用较低的绿表价购置居屋，以及修例让一些工厦改成小型过渡性住房。可惜前者弄巧反拙，后者更胎死腹中。

「白居二」政策没有增加供应却激活需求，在措施公布之初已令居屋价格应声急升。根据房委会公布的数字，6月的二手居屋成交共421宗，可推算2500名有资格免补地价买居屋的「幸运儿」当中，入市比例偏低，显然由于居屋价格已偏离合理水平。「白居二」政策最终能够帮助的市民不多，甚至可能促使这些市民买了「贵楼」。

至于将工厦改住宅的构想，发展局日前表明工厦改为过渡性住房并不切实可行，原因是要改建成通风及采光等符合标准，成本太高。

在特首今年的施政报告中，关于增加短中期的房屋土地供应措施，除了「 活化工厦」一项已经自废武功以外，其余包括将「政府、机构或社区」用地改作房屋发展、检讨工业用地等，均仍只闻楼梯响。

当前香港楼市正处胶着状态，美国联储局的退市时间和息口趋势，将是左右楼价的最大因素，港府推动政策所掌握的时机和力度，必须因应整体经济形势变化作出及时和适切的安排，否则恐将酿成骨牌式的恶劣后果，像「白居二」和「工厦改住宅」这些自相矛盾、自打嘴巴的劣政，政府必须深刻检讨。(A02)