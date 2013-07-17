港报社评：张晓明硬中带软，政改互信待建--经济日报7月17日

中联办主任张晓明昨到访立法会，与泛民主派在内的议员接触。他虽在普选、反占中等口气不软，惟姿态不硬，开启了对话大门，但要解政改困局，还要看中央与港人有否足够智慧。 张晓明昨到立会与全体议员午宴，张晓明虽称不应将这顿饭赋予过多政治意涵，惟在政改僵局愈见紧绷下，中央应是要藉张晓明到立会赴会，既表明立场，亦伸出对话橄榄枝。 张晓明摆出「语气不软、姿态不硬」的政治态度，一方面他笑称昨天的午宴非「鸿门宴」，幽默地打开话匣子，惟他仍重申政改不能踰越基本法和全国人大常委画定的框架；其后更批评占中违法。另一方面，张晓明亦可安排议员访问内地。他应是要以不硬的态度，向泛民以至港人，释出中央愿沟通之意。 要打开政改僵局，正需要中央与港人更多沟通。一只手掌拍不响，中央与港人要展开对话，双方都要更平心静气。中央必须明白，绝大多数港人是理性的，问题只是要如何争取港人支持。上策应是藉平和的对话，让港人明白中央对国家安全、中港关系等忧虑，以更大的自信与互信，回应港人对普选的诉求。 而近年一些港人倾向以行动代替对话，轻言要以抗争争民主，此势激化中港紧张气氛。故只有以对话代对抗，才有望创造更大的政改普选空间。政改是极艰难的一仗，要达成中央与港人均可接受的方案，双方必须互谅互让。张晓明应邀到立会只是第一步，中港还须互释更大善意，才有望藉对话寻得出路。(A08)