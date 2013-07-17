港报社评：张晓明硬中带软，政改互信待建--经济日报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中联办主任张晓明昨到访立法会，与泛民主派在内的议员接触。他虽在普选、反占中等口气不软，惟姿态不硬，开启了对话大门，但要解政改困局，还要看中央与港人有否足够智慧。 张晓明昨到立会与全体议员午宴，张晓明虽称不应将这顿饭赋予过多政治意涵，惟在政改僵局愈见紧绷下，中央应是要藉张晓明到立会赴会，既表明立场，亦伸出对话橄榄枝。 张晓明摆出「语气不软、姿态不硬」的政治态度，一方面他笑称昨天的午宴非「鸿门宴」，幽默地打开话匣子，惟他仍重申政改不能踰越基本法和全国人大常委画定的框架；其后更批评占中违法。另一方面，张晓明亦可安排议员访问内地。他应是要以不硬的态度，向泛民以至港人，释出中央愿沟通之意。 要打开政改僵局，正需要中央与港人更多沟通。一只手掌拍不响，中央与港人要展开对话，双方都要更平心静气。中央必须明白，绝大多数港人是理性的，问题只是要如何争取港人支持。上策应是藉平和的对话，让港人明白中央对国家安全、中港关系等忧虑，以更大的自信与互信，回应港人对普选的诉求。 而近年一些港人倾向以行动代替对话，轻言要以抗争争民主，此势激化中港紧张气氛。故只有以对话代对抗，才有望创造更大的政改普选空间。政改是极艰难的一仗，要达成中央与港人均可接受的方案，双方必须互谅互让。张晓明应邀到立会只是第一步，中港还须互释更大善意，才有望藉对话寻得出路。(A08)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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