《全球重要经济事件一览表》--7月17日-7月24日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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7月17日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在联邦储备委员会题为“老年人金融体验论坛”的会议上致开幕辞(1600)。
华盛顿--美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)在财政俱乐部(Exchequer Club)月度午宴上就“通过监管解决资产泡沫及其影响”发表讲话(1700)。
华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)
华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书。(1800)
伦敦--英国债务管理办公室首席执行官Robert Stheeman参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔出席英国下议院财政委员会活动。
伦敦--英国央行公布7月货币政策会议记录。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan出席爱尔兰证交所活动。
悉尼--澳洲央行(RBA)发布7月货币政策会议记录。
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦记者会。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹记者会。
渥太华--加拿大央行发布利率决议和货币政策报告。
东京--日本央行发布6月货币政策会议记录。
7月18日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)
立陶宛维尔纽斯(VILNIUS)--欧洲央行执委亚斯穆森出席“欧洲经济一体化：盘点挑战与机遇”小组讨论。(0700)
雅典--德国财长朔伊布勒会见希腊财长史托纳拉斯和首相萨马拉斯，讨论希腊应国际贷款机构要求实施改革的进展。
法兰克福--欧洲央行管委会会议。未安排发布利率决议。
7月19日(五)
莫斯科--G20财长与央行总裁会议(至7月20日)。
7月20日(六)
莫斯科--G20财长与央行总裁会议(最后一天)。德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼和德国央行委员Andreas Dombret将参会。
7月22日(一)
日本福岛--日本央行审议委员佐藤健裕对福岛企业领袖发表讲话。
7月23日(二)
暂无重要经济事件预告。
7月24日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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