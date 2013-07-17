港报社评：中央港人权利分获保障普选特首困局或有出路--明报7月17日

中联办主任张晓明到立法会与全体议员午宴，主动提到特首普选议题，有立法会议员形容他立场强硬，但张晓明表述尚未见咄咄逼人。关于普选特首，关键在于确保中央的任命权与港人的民主选举权都得到体现——港人有权透过普及而平等的选举，选出特首人选；中央若有足够理由认为特首人选无法接受，可以不予任命。

张晓明主动提出普选议题，与乔晓阳比较，他的表述显得较接近港人心意。张晓明只从实务层面谈普选议题，解决问题的信息较明显，为沟通创造了空间。

张晓明重申根据香港实际情况制订香港的普选制度，不过，他提出3个「必须」，其中必须「确保国家主权、安全和中央政府依法享有的权力得到保障」的表述。张晓明的必须保障中央政府依法享有的权力得到保障的提法，是寻求解决办法确保国家主权安全。

《基本法》并无规定若特首与中央对抗，以致中央决定不予任命，该作怎样的安排。中央若要确保必要时有权力处理违抗中央的特首，应只能从选举后的委任权上入手。基本法委员会港方委员陈弘毅近期接受访问时，曾经提到若社会在中央任命权达成共识，没筛选的真普选就比较容易实现。他建议，中央可研究如何在法律上保证中央能行使罢免特首的权力。

若放在这个层面检视张晓明的提法，则特首普选安排，是涉及中央任命特首与罢免特首权力的使用，议题重要而复杂。从寻求办法解决特首普选的大前提出发，政府应该尽快推出谘询，让社会充分讨论，凝聚最大共识，争取实践中央支持香港实现普选的立场和诚意。(A04)