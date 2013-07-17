港报社评：中央港人权利分获保障普选特首困局或有出路--明报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中联办主任张晓明到立法会与全体议员午宴，主动提到特首普选议题，有立法会议员形容他立场强硬，但张晓明表述尚未见咄咄逼人。关于普选特首，关键在于确保中央的任命权与港人的民主选举权都得到体现——港人有权透过普及而平等的选举，选出特首人选；中央若有足够理由认为特首人选无法接受，可以不予任命。
张晓明主动提出普选议题，与乔晓阳比较，他的表述显得较接近港人心意。张晓明只从实务层面谈普选议题，解决问题的信息较明显，为沟通创造了空间。
张晓明重申根据香港实际情况制订香港的普选制度，不过，他提出3个「必须」，其中必须「确保国家主权、安全和中央政府依法享有的权力得到保障」的表述。张晓明的必须保障中央政府依法享有的权力得到保障的提法，是寻求解决办法确保国家主权安全。
《基本法》并无规定若特首与中央对抗，以致中央决定不予任命，该作怎样的安排。中央若要确保必要时有权力处理违抗中央的特首，应只能从选举后的委任权上入手。基本法委员会港方委员陈弘毅近期接受访问时，曾经提到若社会在中央任命权达成共识，没筛选的真普选就比较容易实现。他建议，中央可研究如何在法律上保证中央能行使罢免特首的权力。
若放在这个层面检视张晓明的提法，则特首普选安排，是涉及中央任命特首与罢免特首权力的使用，议题重要而复杂。从寻求办法解决特首普选的大前提出发，政府应该尽快推出谘询，让社会充分讨论，凝聚最大共识，争取实践中央支持香港实现普选的立场和诚意。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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