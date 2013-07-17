港报社评：高度警惕安倍修宪言论--文汇报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
日本周日参议院大选前夕，首相安倍晋三在电视节目上表明欲修改宪法第9条，还强调把自卫队定位为军队的必要性。日本宪法被称为「和平宪法」，第9条是维护「和平宪法」的根本所在。安倍图谋修改宪法第9条，是推翻二战后的国际秩序。亚洲以至世界爱好和平的国家，必须高度警惕日本修宪的言行，慎防日本军国主义死灰复燃。
「和平宪法」是日本二战无条件投降的产物，是在美国主导下制定新的日本宪法，意在根除日本军国主义。当中第9条列明，日本永远放弃发动战争的权利，不保有海陆空军或其他战争力量，以及不承认宣战权。然而，这部备受亚洲及世界广泛赞誉、得到日本国民认可、对日本经济崛起功不可没的「和平宪法」，一直被追求「正常国家」化的日本保守势力视为最大障碍，总是对修宪死心不息。
安倍作为保守势力的代表人物，是主张修宪的「顽固派」。倘若在安倍等保守势力执意推动下「修宪」得逞，日本设置国防军，允许在国外使用武力，废除宪法中对行使集体自卫权的制约，意味着「和平宪法」不复存在。日本军国主义曾经对亚洲及世界人民带来深重灾难，造成的创伤至今未曾完全癒合。安倍关于修改宪法第9条的言论，世界人民必须高度警惕，美国作为日本的盟友更有责任作出明确表态，不能让日本重走军国主义的旧路。日本须本着对历史负责的态度，尊重维护和平宪法，避免陷入被外界孤立和蔑视的尴尬局面。(A04)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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