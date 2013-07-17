港报财经评论：中国经济矛盾重重--信报7月17日

中国经济矛盾重重/习广思

环球资金继续流入美日股市，在美股各项指数相继破顶后，分析员再进一步上调美股目标。美林将标普500指数今年底目标上调至1,750点，约4%上升空间。大行上调指数预测，皆因原来预测已经到价。美林认为，股票风险溢价虽然下降，但这其实是经济意外复苏，市场尾部风险减弱的结果，而且盈利波动亦在下降。美股踏入业绩期，花旗季度盈利按年上升26%，叫一众看淡的投资者跌破眼镜。尽管许多投资者对美股公司盈利增长抱有质疑，但投资者要留意的是，现时资金持续回流美国，这是不争的事实。近期美股再上冲破顶，焦点尽在小型股票，罗素2,000指数今年跑赢标普500指数。股市炒到小型股，有人认为已进入禾雀乱飞时期，但亦有人认为，经济复苏信心提升，才会令投资者舍弃大型公司，在中小型股份身上追逐回报。高盛作为卖方，看法当然是后者。

罗素2,000指数连升多日后，走势渐见超买，但是超卖不是买入的理由，超买也不会是触发投资者沽售的理由，尤其是对趋势投资者来说，强股更不轻言卖。港股走势依然落后，但未吸引资金重回。昨日亚洲股市无甚表现，市场上周炒作贝南奇言论后，似乎在等待新消息。退市消息渐被市场消化，未来经济数据、公司盈利将主导股市去向。炒股不炒市，科技相关股份仍是市场焦点。腾讯 股价再现突破，市场传出微信或有新动作，但更值得留意的是，是中芯 、晶门 这两间晶片生产商，股价调整后逐步整固，或有机会借中期业绩再突破。中芯自第一季扭亏为盈后，渐被市场看好。

另一当炒板块是新能源及太阳能板块，理由是炒作国策，留意光大国际 、龙源 等龙头股续创新高。事实上，股市资金不多，上周尽挟淡仓推高指数，上述两批股票皆见落后，如今只是资金转动再炒作而已。近期股市炒作落后之余，也炒作政策。炒作的背后都是基于一阵憧憬，市场憧憬什么？还不是日盼夜盼中国快点出手打救经济。最典型的论调是，上半年增长只有7.5%，如果中国要让经济如此下滑，下半年增长势必再跌，因此政策将转为防止硬着陆，7月将会有政策拐点。说穿了，就是一种对中国底线的博弈，也是一种寄望中国逢死必救的旧思维。导致市场对中国打救的心不息，很大原因是人行在钱荒最后一刻松软，突显了中国对金融市场、经济有错误判断。(B01)

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欧罗成功寻底/苏子

昨天德国公布的7月ZEW经济景气指数意外地下跌至36.3，较预期的40及前值38.5差，数据公布后，欧罗兑美元一度急挫至1.3049低位，但由于此低位与50天SMA支持相若，故当汇价在此低位获得承接后，已可迅即收复上述数据公布后的失地，更已突破昨天欧洲市早段的1.31高位阻力，暂时最高曾见1.313水平。昨天德国公布较差的经济数据只能对欧罗兑美元构成昙花一现的跌势，反映汇价有极高机会已在本周初所造的1.299低位找到短期重要底部，稍后一旦有效突破小时图的1.315重要即市阻力位，预料上周四所造的1.3206高位将会面临严峻考验，若能进一步破关而上，预料会挑战20天保历加通道顶部阻力及上月20日所造的1.3301高位。

美元兑瑞郎自上月26日成功升逾100天SMA阻力后，便一直企稳之上，破位后整体基调则以向好为主。但自从上周四凌晨因为联储局主席贝南奇发表利淡美元的言论后，使美元兑瑞郎成功以大阴烛低收，故目前美元兑瑞郎的向好基调已经逆转，昨天欧洲市汇价更进一步跌至100天SMA支持以下波动。因此，如昨晚美元兑瑞郎乏力反弹并以接近全日低位收市，预料汇价自上月13日的0.9127低位开始的上升浪已告一段落，稍后若能一举跌破近期升浪的61.8%调整目标，即0.9365支持及200天SMA的0.9355关键支持，预料上月13日所造的0.9127低位将有较大机会再次面临考验。

由于美元兑瑞郎与美元整体走势存在甚高的正比关系，因此，若美元兑瑞郎稍后可以进一步下破上月13日的0.9127低位，将意味美元整体走势已进入新一轮下跌浪内运行，相信届时其他主要非美元货币的表现亦不会差得到哪里去。另外，留意日圆汇价若能跟随其他主要非美元货币一同造好，相信美元兑日圆将有较高机会成功下破100天SMA的97.96重要支持，从而考验近期升浪的61.8%调整目标，即96.74支持。(B08)