斯诺登申请在俄罗斯临时避难

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月16日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周二已经申请在俄罗斯临时避难。避免被美国以间谍罪起诉的斯诺登被困莫斯科一家机场已有三周时间。
美国白宫称，斯诺登不是“异见人士”，应当被驱逐出境，并遣返回美国接受审判。
斯诺登曝光了美国政府的监控项目，目前正在向拉美国家寻求庇护，但他并没有冒险乘坐可能遭美国拦截的航班离开。斯诺登是在6月23日从香港飞抵莫斯科。
“他（斯诺登）得出的结论是需要写一份（在俄罗斯）临时避难的申请，他刚刚完成了这道程序，”上周五同人权组织活动人士一道与斯诺登会面的律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）对路透说道。
“现在他哪儿也不会去，他计划呆在俄罗斯，”他说。他还称，如果斯诺登获得临时庇护，他应当拥有与其他公民一样的权利，可自由在俄罗斯境内工作和旅行。
美国政府再次呼吁俄罗斯将斯诺登遣返回美国。
“他（斯诺登）不是人权活动人士，也不是异见人士，他被指控犯有泄露国家机密罪，”白宫发言人卡尼说。“他是被控犯有罪行的美国公民……他应当在美国面对每一个正当程序，他应当返回美国接受审判。”（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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