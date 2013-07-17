港报财经评论：凉茶旺季来，广药可以捞--经济日报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
凉茶旺季来，广药可以捞/林瑞芬
观望气氛浓，等伯老周三讲话，又等中国内地出招政策。港股持续牛皮，上落不足二百点，昨微涨9点至21,312收市；大市成交额只有484亿港元，乏善足陈。淡静市况炒卖，随机应变为上策！炒风吹又吹，昨换来太阳能概念股份、新能源概念股及半新股炒风，强势周期股也有失落时！
淡静市，盈利前景稍为有把握的都被抢，股场游戏，最怕是谷到爆。周一升势好地地的网龙 ，认真搬石头砸自己脚，原拟分拆91无线，但刚公布会将之出售予百度。虽知这对持股者来讲是两回事，博分拆两股齐炒涨，但出售变卖断，最多博到派特别股息，难怪被泄愤狂质，昨一度急挫23%，最终挫21%至19.04港元收市，看来股价还有一阵子弱。早前，金山软件 发CB兼大股东借货予大摩，令外界有戒心，现在加上网龙做令股东失望事，剩番只腾讯 ，股价表现至昨日仍算好，升2.6%至329.8港元，花旗将其目标325港元上调至388港元，再火上加火。引以为监，自6月触低位269.4港元上来累计升幅约22%，短线上车防随时被震荡，业绩前后或有一次大杀好仓。
策略上，未有货只宜等回吐收集。有市场消息指，阿里巴巴集团的整体上市计划已确定，最早在9月上市，第四季内肯定完成上市，上市地已基本确定为香港。有投行人士计算，若以集团800亿美元估值计，假设阿里巴巴发行20%新股，将融资约160亿美元。到其时，腾讯又可以陪太子读书，故后市等有回调低吸。若阿里巴巴最终于香港上市，另一热炒的对象应是港交所 ，也是有趁低吸的价值。
说回花旗份报告，要看看建基于那些因素为由大幅调升腾讯目标价。据花旗视察腾讯的广告、传统游戏及网络游戏等业务后，认为集团按计划战略转型，推动财务及关键绩效指标增长。该行预计腾讯于第三季推出的微信游戏平台，能够与其手机QQ空间、网上游戏等融合，能够支持集团定位为中国内地领先平台，迎接明年起手机游戏的收入爆炸性增长。此等因素，以计及集团最好的发展而论，若途中，成本大增为预算之外，或推出平台的反应一般，微信实现商业利润的时间表又未提前，对估值都会大打折扣。股民对花旗大幅上调目标价只宜作个大概参考，还是心里打个七折或八折好些。(B05)
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工行高息，再跌可买/余少文
上半年宏观经济数据披露后，股民又再观望，或等中期业绩，或等中国会否微调，总之大市闷局待变，仍担心大市要跌，作为全球大银行的工商银行 在跌市有其留意价值，尤其预测息率超过6厘。中国内地股市反覆靠稳，国企指数则在9,400点水平整固，昨日跌26点或0.3%，收9,419点，成交额82亿港元，是今年成交额最少1日。而逆市上升主板H股降至40%左右，环保概念股份依然当炒。红筹指数跌11点或0.3%，收4,100点，成交额22亿港元。获中国力撑的信息产业和环保业，相关股份昨日的升势明显放缓，加上大市昨日交投淡静，反映股民在上半年宏观经济数据披露后继续等，或等7月底至8月公布的中期业绩，又或等国务院可能日内开会部署下半年的经济工作，又或等中国会否为保经济增长不跌穿下限而进行微调。在观望气氛浓厚下，不排除个别概念股会成炒作对象，如近日的信息产业、环保等股份，可搭顺风车，但要识落车。
大市上落令国指保历加通道收窄，反映国指处于待变，维持国指只有反弹暂没有升浪的看法，因为见不到中国有任何刺激经济的举动，若然维持现状，则经济只有横行。加上50天平均线高于10,000点，跟10天和20天平均线有一定距离，料后市下跌机会较大。当然，大市跌至现水平，国指预测PE只有7倍，若然盈利零增长，PE仍有7.7倍，即使盈利跌一成也有8.6倍。但过去经验所得，即使遍地平货，也不要跟大市对着干，若然大市要跌，平货会更平，既然料大市下跌机会较大，不如等低位才买更平的货，如预测息率超过6厘的内银股，尤其全球最大的工行。
工行近日表示，上半年人民币各项贷款增加4,853亿元人民币，增长6.1%，比去年同期多增342亿元人民币，贷款累计发放量达4.34万亿元人民币，同比多放7,446亿元人民币，增长约30%。工行没有详细指出上半年各项贷款，是指集团整体新增贷款还是境内新增贷款，估计应是境内贷款，因为首季整体新增贷款已达4,613亿元人民币，如没有记错是最大单季新增贷款，而当季境内新增贷款只有2,500亿元人民币左右。较为关心是工行第二季净息差会否继续下跌，即使新增贷款显着增加，若然净息差急降，也会影响工行的净利息收入，而工行过去两年净息差都维持在2.6%或以上，但今年首季降至2.59%。(B03)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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