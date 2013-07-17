港报财经评论：凉茶旺季来，广药可以捞--经济日报7月17日

凉茶旺季来，广药可以捞/林瑞芬

观望气氛浓，等伯老周三讲话，又等中国内地出招政策。港股持续牛皮，上落不足二百点，昨微涨9点至21,312收市；大市成交额只有484亿港元，乏善足陈。淡静市况炒卖，随机应变为上策！炒风吹又吹，昨换来太阳能概念股份、新能源概念股及半新股炒风，强势周期股也有失落时！

淡静市，盈利前景稍为有把握的都被抢，股场游戏，最怕是谷到爆。周一升势好地地的网龙 ，认真搬石头砸自己脚，原拟分拆91无线，但刚公布会将之出售予百度。虽知这对持股者来讲是两回事，博分拆两股齐炒涨，但出售变卖断，最多博到派特别股息，难怪被泄愤狂质，昨一度急挫23%，最终挫21%至19.04港元收市，看来股价还有一阵子弱。早前，金山软件 发CB兼大股东借货予大摩，令外界有戒心，现在加上网龙做令股东失望事，剩番只腾讯 ，股价表现至昨日仍算好，升2.6%至329.8港元，花旗将其目标325港元上调至388港元，再火上加火。引以为监，自6月触低位269.4港元上来累计升幅约22%，短线上车防随时被震荡，业绩前后或有一次大杀好仓。

策略上，未有货只宜等回吐收集。有市场消息指，阿里巴巴集团的整体上市计划已确定，最早在9月上市，第四季内肯定完成上市，上市地已基本确定为香港。有投行人士计算，若以集团800亿美元估值计，假设阿里巴巴发行20%新股，将融资约160亿美元。到其时，腾讯又可以陪太子读书，故后市等有回调低吸。若阿里巴巴最终于香港上市，另一热炒的对象应是港交所 ，也是有趁低吸的价值。

说回花旗份报告，要看看建基于那些因素为由大幅调升腾讯目标价。据花旗视察腾讯的广告、传统游戏及网络游戏等业务后，认为集团按计划战略转型，推动财务及关键绩效指标增长。该行预计腾讯于第三季推出的微信游戏平台，能够与其手机QQ空间、网上游戏等融合，能够支持集团定位为中国内地领先平台，迎接明年起手机游戏的收入爆炸性增长。此等因素，以计及集团最好的发展而论，若途中，成本大增为预算之外，或推出平台的反应一般，微信实现商业利润的时间表又未提前，对估值都会大打折扣。股民对花旗大幅上调目标价只宜作个大概参考，还是心里打个七折或八折好些。(B05)

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工行高息，再跌可买/余少文

上半年宏观经济数据披露后，股民又再观望，或等中期业绩，或等中国会否微调，总之大市闷局待变，仍担心大市要跌，作为全球大银行的工商银行 在跌市有其留意价值，尤其预测息率超过6厘。中国内地股市反覆靠稳，国企指数则在9,400点水平整固，昨日跌26点或0.3%，收9,419点，成交额82亿港元，是今年成交额最少1日。而逆市上升主板H股降至40%左右，环保概念股份依然当炒。红筹指数跌11点或0.3%，收4,100点，成交额22亿港元。获中国力撑的信息产业和环保业，相关股份昨日的升势明显放缓，加上大市昨日交投淡静，反映股民在上半年宏观经济数据披露后继续等，或等7月底至8月公布的中期业绩，又或等国务院可能日内开会部署下半年的经济工作，又或等中国会否为保经济增长不跌穿下限而进行微调。在观望气氛浓厚下，不排除个别概念股会成炒作对象，如近日的信息产业、环保等股份，可搭顺风车，但要识落车。

大市上落令国指保历加通道收窄，反映国指处于待变，维持国指只有反弹暂没有升浪的看法，因为见不到中国有任何刺激经济的举动，若然维持现状，则经济只有横行。加上50天平均线高于10,000点，跟10天和20天平均线有一定距离，料后市下跌机会较大。当然，大市跌至现水平，国指预测PE只有7倍，若然盈利零增长，PE仍有7.7倍，即使盈利跌一成也有8.6倍。但过去经验所得，即使遍地平货，也不要跟大市对着干，若然大市要跌，平货会更平，既然料大市下跌机会较大，不如等低位才买更平的货，如预测息率超过6厘的内银股，尤其全球最大的工行。

工行近日表示，上半年人民币各项贷款增加4,853亿元人民币，增长6.1%，比去年同期多增342亿元人民币，贷款累计发放量达4.34万亿元人民币，同比多放7,446亿元人民币，增长约30%。工行没有详细指出上半年各项贷款，是指集团整体新增贷款还是境内新增贷款，估计应是境内贷款，因为首季整体新增贷款已达4,613亿元人民币，如没有记错是最大单季新增贷款，而当季境内新增贷款只有2,500亿元人民币左右。较为关心是工行第二季净息差会否继续下跌，即使新增贷款显着增加，若然净息差急降，也会影响工行的净利息收入，而工行过去两年净息差都维持在2.6%或以上，但今年首季降至2.59%。(B03)