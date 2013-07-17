中国企业：盛大文学与新华传媒达成战略投资合作协议，助完善产业链布局

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 继上周获得高盛 等机构共1.1亿美元战略投资后，中国最大的网络文学出版平台--盛大文学又获新华社旗下公司注资，双方还将在数字阅读、版权开发等领域推进合作，有助盛大文学在上市前完善产业链布局。
新华社周二稍晚报导称，盛大文学与新华新媒文化传播有限公司周二签署战略投资与合作备忘录。双方将聚合各自资源,在文化创意及新媒体领域,以资本层面合作和内容资源整合的形式开展全面战略合作。双方将在数字阅读、版权开发、信息服务和电子报纸杂志分销平台等领域推进合作,同时在网络媒体拓展上相互提供数据、技术等方面的支持。
报导指出，新华新媒公司将发挥在新闻信息产品采集网络、采集制作、媒体品牌等方面的优势,助力即将上市的盛大文学完善产业链布局,巩固和提升盛大文学的行业领导地位。
报导未透露新华传媒此次注资的金额。
盛大文学是已退市的盛大互动娱乐 的子公司。稍早，盛大文学宣布已撤回赴美首次公开发行（IPO）的申请，理由是海外市况不佳，有业内人士预计，盛大文学可能最快在第四季重提上市计划。上周其宣布获得高盛和淡马锡共计1.1亿美元的私募投资，所募资金主要用于实现盛大文学新的开放战略和移动战略。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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