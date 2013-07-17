澳洲个股：必和必拓铁矿石产出创纪录，业务扩张进度超前

* 必和必拓铁矿石扩张计画进度超前

* 凸显出对中国铁矿石需求的信心

* 石油部门达到Eagle Ford油田100口新油井的目标

* Escondida铜产出在2013会计年度增加28%

路透悉尼7月17日 - 必和必拓(BHP Billiton) 称，其澳洲铁矿石业务扩张计画进度超前，铁矿石年产出增加9%，达到创纪录的1.87亿吨。

对于快速扩张的承诺，显示必和必拓等全球矿商认为，最大市场中国的经济放缓对铁矿石业务带来的风险可控。

必和必拓在第四季生产报告中称，将年产能提高至2.20亿吨的目标将可在2013年12月当季达成，较预期时间提前。

力拓(Rio Tinto) 周二在第二季的生产报告中称，公司扩大铁矿石产能以期在2014年底达至3.6亿吨年产能力，为此“正在进行”相应的基础设施工作。

力拓和必和必拓位列全球最有效率的铁矿石生产商。在目前的每吨约130美元价格下，两公司利润率均达每吨约80美元。

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI本周小升至两个月高点，受中国钢铁商填补库存支撑，但填补库存的速度或已放缓，暗示两周来的涨势可能接近尾声。

必和必拓亦称，墨西哥湾区维修时间延长和探钻延宕，抑制了6月30日止的2013会计年度石油生产增长率在6%。

必和必拓表示，其美国Eagle Ford油田成为该公司最大的产区，在2013年6月当季有超过100口新油井投产。

在铜矿方面，必和必拓全球市占率位居第二，仅次于智利的Codelco。必和必拓6月当季铜产出较上年同期增长7%至333,200吨。

数据显示，在智利的Escondida矿区，铜产出在2013年度增长28%至110万吨。

尽管市况恶化，必和必拓也未显示削减煤业务的迹象。