澳洲个股：必和必拓铁矿石产出创纪录，业务扩张进度超前

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 必和必拓铁矿石扩张计画进度超前
* 凸显出对中国铁矿石需求的信心
* 石油部门达到Eagle Ford油田100口新油井的目标
* Escondida铜产出在2013会计年度增加28%
路透悉尼7月17日 - 必和必拓(BHP Billiton) 称，其澳洲铁矿石业务扩张计画进度超前，铁矿石年产出增加9%，达到创纪录的1.87亿吨。
对于快速扩张的承诺，显示必和必拓等全球矿商认为，最大市场中国的经济放缓对铁矿石业务带来的风险可控。
必和必拓在第四季生产报告中称，将年产能提高至2.20亿吨的目标将可在2013年12月当季达成，较预期时间提前。
力拓(Rio Tinto) 周二在第二季的生产报告中称，公司扩大铁矿石产能以期在2014年底达至3.6亿吨年产能力，为此“正在进行”相应的基础设施工作。
力拓和必和必拓位列全球最有效率的铁矿石生产商。在目前的每吨约130美元价格下，两公司利润率均达每吨约80美元。
铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI本周小升至两个月高点，受中国钢铁商填补库存支撑，但填补库存的速度或已放缓，暗示两周来的涨势可能接近尾声。
必和必拓亦称，墨西哥湾区维修时间延长和探钻延宕，抑制了6月30日止的2013会计年度石油生产增长率在6%。
必和必拓表示，其美国Eagle Ford油田成为该公司最大的产区，在2013年6月当季有超过100口新油井投产。
在铜矿方面，必和必拓全球市占率位居第二，仅次于智利的Codelco。必和必拓6月当季铜产出较上年同期增长7%至333,200吨。
数据显示，在智利的Escondida矿区，铜产出在2013年度增长28%至110万吨。
尽管市况恶化，必和必拓也未显示削减煤业务的迹象。
该公司预期澳洲昆士兰的冶金煤产出在2014日历年底前将达到6,600万吨。该矿区在截至6月底的年产能为6,100万吨。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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