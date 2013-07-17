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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

**上海证券报**

--权威渠道证实，全球首个沥青期货已进入上市倒计时，其将为我国原油期货的推出提供重要经验。

--有关渠道消息，全国股转系统试点扩大具体实施方案将在9月底前推出。业内人士分析，在当前加速推进金融服务中小微企业的政策背景下，不排除该实施方案最快在8月上旬公布的可能。

--从权威渠道获悉，保监会已原则同意保险资金参与国债期货，目前已有保险机构开始准备递交申请方案。不过，保险资金参与国债期货的相关细则或交易指引，仍有待监管部门拟定后出台。

--新华社旗下的新华新媒文化传播宣布战略投资盛大文学，双方并签署了战略合作备忘录，将聚合各自资源,在文化创意及新媒体领域,以资本层面合作和内容资源整合的形式开展全面战略合作。

--国家开发银行 2013年二季度工作会议上数据显示，截至6月末该行累计本息回收率99.39%，同时不良贷款率0.32%，资产总额7.8万亿元，其中人民币贷款余额5.27万亿元。

**21世纪经济报 道**

--一位股份制银行高层透露，商业银行与人民银行、监管机构进行过充分沟通，对年内推出下一步利率市场化改革有心理准备，下一步将是完全放开贷款利率管制，减并存贷款利率档次。

**人民日报**

--针对下一步利率市场化改革，中国银行行长 李礼辉建议，取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行；适当简化人民币存贷款利率的期限档次；加快建设债券市场，完善收益率曲线；规范发展资产证券化。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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