《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**上海证券报**
--权威渠道证实，全球首个沥青期货已进入上市倒计时，其将为我国原油期货的推出提供重要经验。
--有关渠道消息，全国股转系统试点扩大具体实施方案将在9月底前推出。业内人士分析，在当前加速推进金融服务中小微企业的政策背景下，不排除该实施方案最快在8月上旬公布的可能。
--从权威渠道获悉，保监会已原则同意保险资金参与国债期货，目前已有保险机构开始准备递交申请方案。不过，保险资金参与国债期货的相关细则或交易指引，仍有待监管部门拟定后出台。
--新华社旗下的新华新媒文化传播宣布战略投资盛大文学，双方并签署了战略合作备忘录，将聚合各自资源,在文化创意及新媒体领域,以资本层面合作和内容资源整合的形式开展全面战略合作。
--国家开发银行 2013年二季度工作会议上数据显示，截至6月末该行累计本息回收率99.39%，同时不良贷款率0.32%，资产总额7.8万亿元，其中人民币贷款余额5.27万亿元。
**21世纪经济报 道**
--一位股份制银行高层透露，商业银行与人民银行、监管机构进行过充分沟通，对年内推出下一步利率市场化改革有心理准备，下一步将是完全放开贷款利率管制，减并存贷款利率档次。
**人民日报**
--针对下一步利率市场化改革，中国银行行长 李礼辉建议，取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行；适当简化人民币存贷款利率的期限档次；加快建设债券市场，完善收益率曲线；规范发展资产证券化。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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