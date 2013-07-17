《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 明报：
--香港电讯 指，由于营运成本上升，商业固网电话存在加价压力，而对上一次加价是10多年前，但又重申集团不会以将货就价策略应对市场的减价竞争。
* 星岛日报：
--万科 董事会秘书谭华杰表示，万科B转H方案仍在等待中证监的审批，未被否决或终止。
--据市场消息，由中建集团持有的北角城市花园地库商场“城市金库”在周二(16日)傍晚开始发售并卖出约120个舖位，占总量近四成，买家以本地客为主。
* 苹果日报：
--中国远洋 宣布，魏家福因年龄原因，即日起辞任董事长、非执行董事、董事会执行委员会主席及行政总裁职务，而副董事长马泽华则接任董事长，并调任为非执董及任董事会执行委员会主席。
--东亚银行 单一最大股东西班牙CaixaBank被问及会否续减持东亚权益时，发言人Fernado Garcia表示，对东亚作为长线策略投资的政策，维持不变。据悉，基于大中华策略考虑，CaixaBank无意减持东亚。
* 东方日报：
--景福集团 旗下的景福证券，宣布本月底结束营业。该集团指，结业是由于本港租金及工资高昂，加上银行加入争夺证券业务， 并表示未来会集中珠宝与钟表业务。(B1)
* 文汇报：
--中海油总公司总经理杨华表示，目前中海油在南海每年有2,000多吨油气当量产量，对于未来对南中国海的开发，公司仍将坚持与合作伙伴共同开发的原则。
--兖州煤业 母公司兖矿集团官方网站显示，该集团董事长和总经理分别易人。张新文任兖矿集团董事长、党委书记，李希勇任兖矿集团总经理、党委副书记。
--四川成渝 董事会秘书张永年表示，受国家有关节日减免路费有关政策的影响，料2013年公司主营路费收入预计将会微跌；初步目标今年营业总收入达63亿元人民币，经营成本及相关费用则控制在52亿元人民币以内。
* 大公报：
--九建建业 自今年4月起已开始强拍程序，昨日于拍卖场上购入环景街、环顺街以及环福街等两幢物业后，已成功并购“环四街”范围内六幢物业，若全数收购完成，地盘面积将达逾4万平方尺。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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