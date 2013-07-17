《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

* 明报：

--香港电讯 指，由于营运成本上升，商业固网电话存在加价压力，而对上一次加价是10多年前，但又重申集团不会以将货就价策略应对市场的减价竞争。

* 星岛日报：

--万科 董事会秘书谭华杰表示，万科B转H方案仍在等待中证监的审批，未被否决或终止。

--据市场消息，由中建集团持有的北角城市花园地库商场“城市金库”在周二(16日)傍晚开始发售并卖出约120个舖位，占总量近四成，买家以本地客为主。

* 苹果日报：

--中国远洋 宣布，魏家福因年龄原因，即日起辞任董事长、非执行董事、董事会执行委员会主席及行政总裁职务，而副董事长马泽华则接任董事长，并调任为非执董及任董事会执行委员会主席。

--东亚银行 单一最大股东西班牙CaixaBank被问及会否续减持东亚权益时，发言人Fernado Garcia表示，对东亚作为长线策略投资的政策，维持不变。据悉，基于大中华策略考虑，CaixaBank无意减持东亚。

* 东方日报：

--景福集团 旗下的景福证券，宣布本月底结束营业。该集团指，结业是由于本港租金及工资高昂，加上银行加入争夺证券业务， 并表示未来会集中珠宝与钟表业务。(B1)

* 文汇报：

--中海油总公司总经理杨华表示，目前中海油在南海每年有2,000多吨油气当量产量，对于未来对南中国海的开发，公司仍将坚持与合作伙伴共同开发的原则。

--兖州煤业 母公司兖矿集团官方网站显示，该集团董事长和总经理分别易人。张新文任兖矿集团董事长、党委书记，李希勇任兖矿集团总经理、党委副书记。

--四川成渝 董事会秘书张永年表示，受国家有关节日减免路费有关政策的影响，料2013年公司主营路费收入预计将会微跌；初步目标今年营业总收入达63亿元人民币，经营成本及相关费用则控制在52亿元人民币以内。

* 大公报：

--九建建业 自今年4月起已开始强拍程序，昨日于拍卖场上购入环景街、环顺街以及环福街等两幢物业后，已成功并购“环四街”范围内六幢物业，若全数收购完成，地盘面积将达逾4万平方尺。(完)