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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:28 BJT

日本股市：日经指数下跌，因全球股市表现疲软及日圆上涨

* 市场等待参议院大选结果

* 三菱汽车因媒体称其将增加派息，股价大涨

路透7月17日 - 日本股市日经指数周三下跌，因全球市场疲软且日圆上涨打压市场信心。此外，在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克赴国会发表证词之前，投资人态度亦谨慎。

日经指数下跌0.8%至14,486,27点，支撑位料在14,400点。

美元兑日圆 周二下跌0.70%至99.14日圆，因市场预期贝南克将重申美国将保持极度宽松的货币政策。

出口商股价跌幅居前。Advantest 下跌2.9%，Nikon 下跌1.7%，索尼 下跌0.6%。

三菱汽车 逆市上涨，股价飙升超过10%。此前日经报导称该公司或将把上财年获利的30-40%派发给股东。

东证股价指数 下跌0.2%至1,208.15点。(完)
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