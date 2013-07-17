中国金融：利率市场化下一步应取消贷款利率浮动下限--中行行长

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京7月17日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉称，利率市场化改革的下一步应是取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。商业银行应积极发展轻资本业务，加快培育综合定价能力，提升市场风险管理能力。
人民日报周三引述李礼辉表示，下一步利率市场化改革还应适当简化人民币存贷款利率的期限档次；加快建设债券市场，完善收益率曲线；规范发展资产证券化。 “利率市场化改革的根本方向在于完善利率市场价格的形成机制，在深化利率市场化改革的方向上，建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行，有利于促进银行提高管理水平，也有利于利率市场化改革的进一步深化。”李礼辉称。
他并表示，利率和汇率都是货币价格的反映，在推进利率市场化的同时，也应该同步推进汇率市场化，只有这样才可能形成均衡的人民币价格，充分发挥人民币价格在配置资源以及促进经济内外均衡中的作用。
李礼辉认为，中国的利率市场化改革效果已经初步显现。表现在银行存款利率定价出现了差异，体现了各个银行在业务结构、资产负债结构、风险偏好的差异；非信贷类间接融资快速扩大；信托产品、银行理财产品的收益率与银行存款利率分化，更具市场化特征；社会直接融资比重上升；以及上海银行间同业拆放利率基准利率的作用增强。 中国利率市场化大致分为两个阶段，第一阶段是1996-2011年，这一阶段外币存贷款、货币市场与债券市场利率市场化完成，存款利率管上限，贷款利率管下限；第二阶段是2012年以来，存款利率上限首次上浮，贷款利率下限下浮，标志着中国利率市场化改革迈出了实质性步伐。（完） (发稿 谢衡； 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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