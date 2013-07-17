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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:40 BJT

****《港报快速浏览》--7月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：高度警惕安倍修宪言论--文汇报                                      
 港报社评：张晓明硬中带软，政改互信待建--经济日报                            
 港报社评：房策一厢情愿，劣政自相矛盾--信报                                  
 港报社评：中央港人权利分获保障普选特首困局或有出路--明报                    
 港报社评：普选有轨道，占中不接受--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：凉茶旺季来，广药可以捞--经济日报7月17日                       
 港报财经评论：中国经济矛盾重重--信报7月17日                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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