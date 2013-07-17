专栏节选：电子商务零售商机无限大--马云会是中国经济新强人--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月18日出版的当期「老谢开讲」专栏) 继高盛亲自终结金砖四国独领风骚时代，最近摩根士丹利新兴市场负责人Ruchir Sharma也指出，这个世界每十年都会有一个令市场投资人兴奋的大主题，七○年代是黄金，八○年代是日本，九○年代是以美国为主的高科技公司，近十年是金砖四国。但现在金砖四国锋芒已渐淡，更多人关注的是，下一个十年谁领风骚？

现在看起来，网路改变人类的生活，云端的技术又让网路产业的发展更加无远弗届。从一九九六年网景（Netscape）股票上市起，网路新时代降临，迄今十七个年头，很多网路公司已成了新时代的巨人。例如，苹果是与网路连结的重要推手，市值一度达六千多亿美元，目前仍有四千亿美元以上。最受瞩目的是谷歌的股价，在七月十五日涨到九二四．六九美元，市值一口气达到三○六七．八一亿美元。

**网路的革命,将改变未来的中国**

苹果想要挑战一千美元天价功败垂成，但这回谷歌要登上一千美元，看起来不用置疑。最近连蛰伏了十年的软体巨擘微软也趁势而起，微软在网路世界找到新的连结，七月十五日微软股价涨到三十六．一七美元，市值也登上三千亿美元关卡，达三○二○．六亿美元，这是微软在二○○○年登峰造极，成为美国第一大市值企业以来，首度市值重返三千亿美元大关，美国前五大市值企业，有三家与网路有很深的连结。

拿这个观念来看，改变中国的下一个最伟大力量，很可能来自网路的革命，未来的网路领航人如百度的李彦宏、腾讯的马化腾、新浪的曹国伟及阿里巴巴的马云，都将扮演重要的角色。而这当中又以马云最值得注意。从创立阿里巴巴开始，马云的创业过程就是在写中国电子商务的历史，他不断打破传统思惟，创造新的市场游戏规则。

阿里巴巴不断往前发展，一路透过购并壮大自己，马云收购进来的包括陌陌、虾米网、快的打车、墨迹天气、友盟、丁丁优惠、唱吧，今年又加入新浪微博及高德地图，所有围绕的都是购物的主题，而且是以移动网路为主，手机上网为主轴。

马云在中国掀起了一场大革命，在今年公布的一二年中国零售一○○强排名，天猫一口气抢到第二名，营业额二一九四．二三亿元人民币，仅次于苏宁的二三二七．二三亿元人民币，证明了网路消费的力量有多么可怕。如果再把淘宝网加在一起，阿里巴巴集团已是中国民众最主要的消费平台。

最具体的一个例子是，去年中国最著名的「光棍节」── 十一月十一日这一天，天猫和淘宝网创下了单日交易额新高达一九一亿元人民币，支付宝则完成了一．○五八亿笔交易，创了单月交易量的新高，合计去年淘宝加天猫平台交易额已突破一兆元人民币。网路购物崛起，除了天猫登上零售百强第二的地位外，京东商城也以七五八．五亿元人民币抢到第七，京东商城的营业额甚至打败台湾知名的中国大润发的七二四．七亿元人民币）。

中国商业联合会公布一二年中国零售业百强，首次将网路零售商加入，就有八家进入百强之列，除了天猫、京东商城外，还有腾讯Ｂ２Ｃ、亚马逊中国、当当网、唯品会、１号店及凡客诚品，这八家网路购物零售商合计销售金额达二四五九．六亿元人民币，占零售业百强总销售额二．三兆元人民币的一四．五％。网路销售一二年在中国成长一三四．一％，对零售业百强拉动贡献度达四九．六％，充分展现网路购物产业惊人的爆发力。

**网路零售正侵蚀传统中国零售业**

而这股力量，正在侵蚀传统的中国零售业，首先是３Ｃ卖场的老大与老二──苏宁电器与国美电器。苏宁整个控股集团营业额二三二七．二三亿元人民币，在深圳Ａ股挂牌的苏宁云商去年营业额九八三．五七亿元人民币，税后净利二十五．○五亿元人民币，去年获利衰退四八．七％，股价从二十一．一七跌到四．五元人民币，市值大大缩水。为了抵抗天猫的竞争，苏宁改组为苏宁易购与苏宁云南网路商场应战，惟效应尚未显现。

更惨的是国美电器在经历大股东内讧、斗争，去年出现五．九六亿港币的亏损，股价从三．八四港币跌到○．五六港币，迄今仍一蹶不振。国美为了迎战天猫，也改为国美在线应战。天猫的崛起，３Ｃ电器卖场首当其冲，但现在问题还不仅止于此，传统零售业也遭到巨大挑战。

今年在中国与香港两地，股价跌得最惨的是超市与百货。以超市为例，在香港挂牌的联华超市受创很重，联华超市在一一年初，股价一度涨到三十九．九五港币，一○年联华超市净利六．二二亿元人民币，ＥＰＳ每股税后纯益是一元人民币，一一年又再赚六．二六亿元人民币，但去年联华超市净利仅三．三九亿元人民币，ＥＰＳ剩下○．三元人民币，股价跌到三．八六港币，剩下高档的十分之一。最近加入惨跌行列的是京客隆，北京京客隆去年获利衰退四九．九九％，从二．一亿元人民币遽降到一．○五亿元人民币，股价从十一．三二港币摔落到二．三港币，一口气就跌掉八成，大多数超市股都很惨。

今年受重击的是百货业，台湾前著名歌手陈秋霞的先生、马来西亚商锺廷森经营的百盛集团一度享有风光岁月，一○年股价一度涨到十五．二港币，但去年获利衰退二四．二四％，从十一．二二亿元人民币滑落到八．五亿元人民币，股价惨跌到二．八八港币，市值严重缩水。

另一家南京百货大王王恒经营的金鹰百货，今年二月，我曾到南京采访王恒先生，那时候金鹰百货股价在二○．七五港币，最近却跌到九．五港币。金鹰近两年净利都达十二亿人民币，没有看出明显衰退，但是股价却从二十四．七五跌到九．五港币，可以看出百货业面临店租提高及网路零售的双面夹击。

**解决第三方支付,台湾还有一大段路要走**

马云改变了中国民众传统购物行为，他的影响进一步在金流与物流展现，最近在台湾揭竿而起的网路家庭董事长詹宏志力争第三方支付的开放，只是在台湾凡是碰上金流的事，金管会绝对不会罢手，詹宏志还有一段艰苦的路要走。

但是中国的第三方支付早在○一年已经悄悄开始了。马云在○五年成立支付宝，这是解决淘宝与天猫网路平台上的金流重要一大步。第三方支付涉及金流问题，到底如何开放，在中国也引来热烈讨论。一直到一○年，人民银行终于订出《第三方支付管理办法》，解决第三方支付的问题，让马云跨出重要的一大步。

也许很多人看到第三方支付仍是满头雾水，其实这是在网路的买家与卖家之外，建立一个支付平台。网路交易时，买方先将货款付给第三方平台，在卖家将货品送达买家之后，买方再通知第三方业者付款，「第三方」才会将款项转给卖家，这是解决网路金流的重要一步，目前美国eBay-PayPal或淘宝的支付宝都运作得很好。

支付宝是阿里巴巴成功的极关键一大步，第三方支付解决了网路付款机制的问题。在网路上交易，商家担心货出去了，收不了钱；消费者则害怕钱付了，收不到货，支付宝解决了这些问题，目前有四十六万商家可透过支付宝作线上交易。有了支付宝，全球卖家可以把货直接卖到中国，有了好的金流系统，马云把世界连结起来，目前在台湾透过淘宝网注册用户超过六十万，在淘宝开店的店家超过两千多户，单是去年台湾透过淘宝网交易的金额，就高达四六○亿元新台币。

**阿里巴巴金融、菜鸟网路,是马云的两张王牌**

有了支付宝之后，马云未来有两张王牌，一个是更进化的网路金流，也就是从支付宝衍生出来的金融业务，叫作「阿里巴巴金融」，透过分析淘宝、天猫等各种服务数据，阿里巴巴金融为店家提供无抵押的小微信贷服务。因为有网上累积的资料，又能即时监测贷款商家的营运状况，这类「小微贷款」是正规银行触及不到的业务。阿里巴巴金融有庞大数据作支撑，切入小微企业贷款服务，迄今已服务二十五万商家，累计贷出二八○亿元人民币，贷款规模甚至已超出部分中小型城市银行，阿里巴巴金融没有纳入这次ＩＰＯ首度公开发行的阿里巴巴架构，很可能是马云手上下一张重要王牌。

但是更惊人的是马云大动作退至第二线，却又大动作成立「菜鸟网路」跨入物流产业。有别于京东商城的自建物流模式，菜鸟网路是运用自身平台输出讯息来指挥物流的配送，并且借助第三方快递公司来执行。各地的仓储则像是一个产业园区，里面可能有菜鸟网路自建的仓储，也可能有淘宝卖家创业产业园。这个从来没有尝试过的物流概念，初步建置就要投入一千亿元人民币。未来要在骨干下搭建一个涵盖中国两千多个城市的物流仓储网路，第二期还要再投入两千亿元人民币。

马云全力打造的「中国智能骨干网」，预计用五至八年时间，可以建立一张能实现日均三百亿元人民币的网路零售智能骨干，支撑全中国的网路购物，保证在二十四小时之内可以送达。五月二十八日菜鸟网路正式成立，准备投入三千亿元人民币，这可能是马云在网路产业最重要的投资。

到一二年为止，中国网路零售市场交易规模已达一．三二兆元人民币，这其中，单是阿里巴巴集团旗下的淘宝及天猫加起来就超过一兆元人民币，每日寄送包裹量超过一千两百万件，过去物流占网路商品价格四○％左右，马云的菜鸟网路是由快递加上干线物流及仓储体系三方联结而成，菜鸟网路则是连结这些线的「点」，地是马云搭建的「地网」。

从天网到地网都搭建完成了，马云宣布五月十日起退休，但是市场都聚焦在阿里巴巴下半年的ＩＰＯ案。阿里巴巴预计第四季在香港ＩＰＯ，预计集资一五○亿美元，这会是今年全球最大的ＩＰＯ案，重要性可能远甚于去年的脸书。

马云的大动作，让阿里巴巴未上市已先轰动，今年五月高盛估阿里巴巴市值可能达七百亿美元，但市场上有人预测阿里巴巴上市后一年，市值将可挑战二千亿美元，从七百亿到二千亿美元，阿里巴巴到底会落在什么位置？

目前与中国有关的网路股，腾讯最大，市值约五五六九亿港币，约七一五亿美元，阿里巴巴ＩＰＯ后，至少可与腾讯并驾齐驱，将赢过百度的三二○亿美元，或追上亚马逊，阿里巴巴市值可能达到一四○○亿美元，以马云扎下的深功夫，未来不管中国经济如何面临挑战与考验，马云都会是中国经济的新强人。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.