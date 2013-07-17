专栏节选：台商在中国的优势--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 好莱坞经典名片「北非谍影」中，纳粹军官怀疑瑞克咖啡馆的老板瑞克（亨佛利鲍嘉饰）窝藏反动分子，要求法籍警长取缔咖啡馆；当手脚不乾净的法籍警长带领手下前往取缔，并声称发现咖啡馆里有聚赌情事时，上道的咖啡馆经理立刻捧着摆满现金的托盘上前说：「长官，这是您赢得的赌金。」

当看到中国控告葛兰素史克药厂，就有关药品定价贿赂政府官员，并贿赂医师使用他们的药品时，我就想起电影的这一幕。当然，我无法对这些控诉做任何评论，但就过去中国控告苹果、谷歌和力拓（Rio Tinto）等案例，背后都有政治动机，令人不得不联想到，这就是经济保护主义。

我并不是怪罪中国。中国拥有庞大的内需市场，能掌握市占率的企业，就可以赚进大把钞票。除了汽车和金融外，原物料、消费性品牌、网路和制药业，都是经济最重要的成分；虽然目前中国在发展品牌和优良产品的能力还很弱，但若在发展初期便让外国企业掌控了市场，本土厂商将永远无法在自家市场取得主导权，这样的忧虑也十分合理。

然而，就我了解，在中国如果要卖药，就得先打点好一群人；包括官员、医院管理人和医师。葛兰素史克遭到控诉的讯息，或许有人这么看待，即中国在某些关键产业，正系统化地污名化几个主要外国企业，让中国消费者留下坏印象，也让中国在不违反ＷＴＯ义务下，迫使这些外国企业让步，以限缩他们在中国的发展。

眼前看来，中国要为本土厂商的发展打好基础、开发自有品牌和生产优质产品，恐怕还要一段时间；那么，前述的「抹黑」手法虽令人不悦，但却可理解。不过，有些领域却实在看不到有任何新创公司萌芽，这对中国消费者来说，可不是好消息；就北京政府期待以内需消费调整经济结构而言，也不是好消息。但这却对台湾的品牌厂商、网路公司和制造商，提供不错的机会。

中国食品和饮料业者节节败退，市场已由台商取得主导权；中国本土业者虽意识到市占率落后台湾领导厂商，但因平均单价（ＡＳＰ）较低，所以无法增加行销、广告和产品研发的投资，于是更削弱未来竞争力。

《两岸服务贸易协议》显示，中国政府认为台湾厂商较外国公司更值得信任，例如让台商得以跨入电子商务，而其他外国人则是禁止的；未来电信产业、品牌消费产品或制药业，也都有机会领先其他国家开放。

此外，中国的信用紧缩冲击本土和外资的中小企业，只有台湾的中小企业取得在台湾和离岸贷款市场的银行支持。就多个层面来看，当前台湾厂商似乎在庞大的中国市场独具优势。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.