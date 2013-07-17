专栏节选：台商在中国的优势--今周刊「谷月涵看台湾」

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 好莱坞经典名片「北非谍影」中，纳粹军官怀疑瑞克咖啡馆的老板瑞克（亨佛利鲍嘉饰）窝藏反动分子，要求法籍警长取缔咖啡馆；当手脚不乾净的法籍警长带领手下前往取缔，并声称发现咖啡馆里有聚赌情事时，上道的咖啡馆经理立刻捧着摆满现金的托盘上前说：「长官，这是您赢得的赌金。」
当看到中国控告葛兰素史克药厂，就有关药品定价贿赂政府官员，并贿赂医师使用他们的药品时，我就想起电影的这一幕。当然，我无法对这些控诉做任何评论，但就过去中国控告苹果、谷歌和力拓（Rio Tinto）等案例，背后都有政治动机，令人不得不联想到，这就是经济保护主义。
我并不是怪罪中国。中国拥有庞大的内需市场，能掌握市占率的企业，就可以赚进大把钞票。除了汽车和金融外，原物料、消费性品牌、网路和制药业，都是经济最重要的成分；虽然目前中国在发展品牌和优良产品的能力还很弱，但若在发展初期便让外国企业掌控了市场，本土厂商将永远无法在自家市场取得主导权，这样的忧虑也十分合理。
然而，就我了解，在中国如果要卖药，就得先打点好一群人；包括官员、医院管理人和医师。葛兰素史克遭到控诉的讯息，或许有人这么看待，即中国在某些关键产业，正系统化地污名化几个主要外国企业，让中国消费者留下坏印象，也让中国在不违反ＷＴＯ义务下，迫使这些外国企业让步，以限缩他们在中国的发展。
眼前看来，中国要为本土厂商的发展打好基础、开发自有品牌和生产优质产品，恐怕还要一段时间；那么，前述的「抹黑」手法虽令人不悦，但却可理解。不过，有些领域却实在看不到有任何新创公司萌芽，这对中国消费者来说，可不是好消息；就北京政府期待以内需消费调整经济结构而言，也不是好消息。但这却对台湾的品牌厂商、网路公司和制造商，提供不错的机会。
中国食品和饮料业者节节败退，市场已由台商取得主导权；中国本土业者虽意识到市占率落后台湾领导厂商，但因平均单价（ＡＳＰ）较低，所以无法增加行销、广告和产品研发的投资，于是更削弱未来竞争力。
《两岸服务贸易协议》显示，中国政府认为台湾厂商较外国公司更值得信任，例如让台商得以跨入电子商务，而其他外国人则是禁止的；未来电信产业、品牌消费产品或制药业，也都有机会领先其他国家开放。
此外，中国的信用紧缩冲击本土和外资的中小企业，只有台湾的中小企业取得在台湾和离岸贷款市场的银行支持。就多个层面来看，当前台湾厂商似乎在庞大的中国市场独具优势。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 屈桂娟)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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