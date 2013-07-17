台湾汇市：台币盘初小升续处一个月高位，市场等待贝南克证词指引方向

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北7月17日 - 台币兑美元 周三盘初走升，反映隔夜非美货币走强。不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克今日稍晚在国会做半年度证词陈述前，市场方向不明显，交易员认为台币今日将在29.8附近盘整。
交易员表示，盘初外资偏向美元卖方，出口商则动作不大，台币续在一个月高位这里盘整。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.79-29.83，上日在29.83-29.85。上日收于29.878。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.025/-0.015。
本地时间09:55时，台北外汇中心的台币兑美元交易升5.5分报29.823。
交易员观察市场最新动态：
* 外资盘初偏向汇入
* 台股 盘初小跌
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.78-29.83
最新相关报导链接：
*《综述》美国通胀显露企稳迹象，继续支撑美联储年内削减购债的预期
* 中国经济：要做好经济运行可能滑出合理区间的应对准备--总理
* 韩国数据：6月PPI按年下跌1.4%，为12月以来最小降幅 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选