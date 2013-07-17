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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:06 BJT

台湾汇市：台币盘初小升续处一个月高位，市场等待贝南克证词指引方向

路透台北7月17日 - 台币兑美元 周三盘初走升，反映隔夜非美货币走强。不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克今日稍晚在国会做半年度证词陈述前，市场方向不明显，交易员认为台币今日将在29.8附近盘整。

交易员表示，盘初外资偏向美元卖方，出口商则动作不大，台币续在一个月高位这里盘整。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.79-29.83，上日在29.83-29.85。上日收于29.878。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.025/-0.015。

本地时间09:55时，台北外汇中心的台币兑美元交易升5.5分报29.823。

交易员观察市场最新动态：

* 外资盘初偏向汇入

* 台股 盘初小跌

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.78-29.83

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