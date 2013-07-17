台湾债市：五年公债殖利率盘初走跌，中研院下修台湾今年GDP预测

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北7月17日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三盘初走跌。交易员认为，美联储主席贝南克今日稍晚将赴美国众议院听证，美债周二持续偏多反应，加以中央研究院下修台湾经济成长率(GDP)预测，此皆令台债主流券殖利率早盘微幅走低。
交易员认为，以近日美国6月零售销售增长及消费者物价指数(CPI)数据来引导市场行情的力量仍嫌薄弱，市场静待贝南克周三国会证词陈述，观望气氛依旧浓厚，台债成交量能持续低迷，料今日主流券殖利率将在窄幅区间波动。
“台债现在就是无量漂移，在一个区间飘来飘去!”一位券商台债交易员说。
台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二表示，下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。
交易员观察市场最新动态：
* 静待贝南克周三国会听证谈话，市场观望气氛浓厚
* 美债殖利率周二微幅走低，指标10年期公债殖利率回档逼近2.5%
* 台湾经济基本面欠佳，中研院调降今年GDP预测
* 台债量缩整理，主流券殖利率窄幅波动
* 台币IRS 五年期报价在1.2500/1.2700%，较上日微幅拉回
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.0300-1.0500%
* 102/6暂看在1.4300-1.4600%
本地时间10:02最新报价：
* 102/2殖利率走跌2.00基点，报1.0350%。
* 102/6殖利率走低1.00基点，报1.4450%。
以下为最新相关报导链接：
* 美债周三展望：公债价格上扬，美联储主席贝南克将在国会发表证词
* 表格：美国6月CPI较前月上涨0.5%，市场预估为上涨0.3%
* 综述：美国通胀显露企稳迹象，继续支撑美联储年内削减购债的预期
* 表格：美国6月工业生产增长0.3%(预估为增长0.2%)，5月为持平
* 美国金融：美国堪萨斯联储总裁乔治称联储应在明年上半年结束购债
* 全球金市：金价上扬，因通胀回稳缓和了美联储立即开始缩减刺激规模的忧虑
* 美国数据: 7月NAHB房屋市场指数攀升至57，为七年半以来最高 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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