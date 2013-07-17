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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:09 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初走跌，中研院下修台湾今年GDP预测

路透台北7月17日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三盘初走跌。交易员认为，美联储主席贝南克今日稍晚将赴美国众议院听证，美债周二持续偏多反应，加以中央研究院下修台湾经济成长率(GDP)预测，此皆令台债主流券殖利率早盘微幅走低。

交易员认为，以近日美国6月零售销售增长及消费者物价指数(CPI)数据来引导市场行情的力量仍嫌薄弱，市场静待贝南克周三国会证词陈述，观望气氛依旧浓厚，台债成交量能持续低迷，料今日主流券殖利率将在窄幅区间波动。

“台债现在就是无量漂移，在一个区间飘来飘去!”一位券商台债交易员说。

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二表示，下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。

交易员观察市场最新动态：

* 静待贝南克周三国会听证谈话，市场观望气氛浓厚

* 美债殖利率周二微幅走低，指标10年期公债殖利率回档逼近2.5%

* 台湾经济基本面欠佳，中研院调降今年GDP预测

* 台债量缩整理，主流券殖利率窄幅波动

* 台币IRS 五年期报价在1.2500/1.2700%，较上日微幅拉回

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.0300-1.0500%

* 102/6暂看在1.4300-1.4600%

本地时间10:02最新报价：

* 102/2殖利率走跌2.00基点，报1.0350%。

* 102/6殖利率走低1.00基点，报1.4450%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周三展望：公债价格上扬，美联储主席贝南克将在国会发表证词

* 表格：美国6月CPI较前月上涨0.5%，市场预估为上涨0.3%

* 综述：美国通胀显露企稳迹象，继续支撑美联储年内削减购债的预期

* 表格：美国6月工业生产增长0.3%(预估为增长0.2%)，5月为持平

* 美国金融：美国堪萨斯联储总裁乔治称联储应在明年上半年结束购债

* 全球金市：金价上扬，因通胀回稳缓和了美联储立即开始缩减刺激规模的忧虑

* 美国数据: 7月NAHB房屋市场指数攀升至57，为七年半以来最高 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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