《热点透视》高盛获利不俗，但不再让同业眼红嫉妒

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撰稿 Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约7月16日 - 高盛 再度无法招来华尔街同业的嫉妒。这家投资银行第二季获利19亿美元，是上年同期的两倍，同时也比分析师预期高出三分之一。虽然这听起来像是高盛回到了风光年代，但却未成功超越竞争对手。

首先，部分获利是受助于税率降低。在截至6月的三个月之内，高盛缴给世界各地政府的税前获利比例超过27%，这比近期支付的水准下滑了约6个百分点。高盛财务长Harvey Schwartz周二向投资人表示，这是将美国以外赚取的获利进行永久再投资所带来的好处。

税率降低为股东创造额外的1.59亿美元获利，若不计入这部分获利，第二季股东权益报酬率(ROE)环比年率将从10.5%降至9.6%，略低于大型银行粗估的资本成本。

投资及放贷是该公司营收的主要来源，而14亿美元的获利较第一季短少32%，但仍是一年前的七倍。眼下来看，这样的表现实在很棒。不过这样的成绩恐怕很难复制，不仅仅是因为债券及私募股权投资的波动较大，沃克尔规定(Volcker Rule)也将把银行承做这类业务的资金限制在股本的3%以内。

高盛其他业务大多也有不俗的表现。资产管理业务营收持平于13亿美元，但这并非高盛最强势的业务。股票及债券销售业务表现强劲，承销手续费收入较上年同期跳增45%。固定收益、外汇及大宗商品部门的交易员赚进了25亿美元营收，几乎避开了让规模较小竞争对手Jefferies受创的宏观经济及央行官员谈话效应。

不过高盛没有一个部门的业绩明显胜过花旗 及摩根大通 。就部分领域而言，竞争对手表现更为强势。高盛以往将同业抛诸脑后，不过当下只是明显优于过往，并非行业中的佼佼者。(完)

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