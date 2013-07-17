《全球经济焦点》G20财经首脑会议或寻求美中提供对政策的承诺

**新兴国家及企业避税议题**

新兴大国正在展示其应对强势美元的实力。巴西已经联络中国，讨论如何限制美元上涨对本国经济的影响，但尚不清楚能有何行动，而金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)能否组成同一阵线也还不得而知。

“我们正在许多方面加强合作，包括可能开展互换交易，”俄罗斯财政部长西卢安诺夫对路透说，“过程还在持续，但进展不快。”西卢安诺夫将主持周四/周五的峰会。

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G20官员也将关注企业避税行为，这已成为一个热门的政治议题。

G20已委托经济合作暨发展组织(OECD)制定计划，阻止大企业把获利转移到避税港。根据路透见到的计划初稿，OECD已识别出一些具体的获利转移项目，将力争在一至两年内就变更某些国际税务准则促成协议。

一位G20官员说各国代表将支持OECD的计划。而负责就业与财经的官员则将发表一项声明，内容关乎在创造就业的政策与降低债务的努力之间实现平衡。

撙节政策与经济增长之间的平衡仍是颇具争议的话题。德国已呼吁设立具体的债务削减额来跟进三年前设立的目标。

“美国对欧洲越来越不满，觉得他们在经济增长上做得不够。”前述官员称。而欧盟一份文件则针锋相对指出，美国达不成可靠的中期财政整顿计划，是全球经济面临的一大风险。