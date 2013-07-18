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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 09:37 BJT

中国房地产：6月70个大中城市新建住宅售价同比上升6.8%，环比涨0.8%

路透北京7月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6.8%，为连续第六个月上升，且涨幅持续走高。

从环比看，6月新建住宅销售价格较上月上升0.8%，连续第13个月上升。

重点城市中，北京与上海6月新建住宅销售价格指数分别同比上升12.9%和11.9%。

房价(较上年同期变动，%)

6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6



(较上月变动，%)

0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯)
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