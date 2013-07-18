中国房地产：6月70个大中城市新建住宅售价同比上升6.8%，环比涨0.8%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京7月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6.8%，为连续第六个月上升，且涨幅持续走高。
从环比看，6月新建住宅销售价格较上月上升0.8%，连续第13个月上升。
重点城市中，北京与上海6月新建住宅销售价格指数分别同比上升12.9%和11.9%。
房价(较上年同期变动，%)
6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6
(较上月变动，%)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。