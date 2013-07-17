更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率高于预期，中长债配置需求仍弱

* 10年续发国债中标收益率高于预期

* 机构对中长期新债配置需求仍弱

* 资金利率均衡水平抬升促机构调整长券定位 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京7月17日 - 中国财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率高于预期。交易员认为，谨慎心理作用下，近期机构本就对中长期新债配置需求孱弱，加之资金利率均衡水平较此前抬升，或促一级参与者调整对长端券种收益定位，导致今日新债中标结果偏高。

业内人士稍早透露，中国财政部招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.6889%，高于此前市场3.64%的预测均值；该期债边际中标收益率为3.7509%，首场投标倍数1.74倍。

“这两周发的农发、口行中长期新债，还有上周七年国债的招标表现的是一期不如一期，大家都比较谨慎。”华北一银行交易员称。

针对近期机构对一级市场长债配置需求疲弱的原因，她认为，一方面是，6月流动性困局使机构心有余悸，未来资金面及央行态度尚存不确定性，市场心态谨慎；此外，债市之前对国内经济萎靡的预期已经有所消化。

国开行周二首次增发今年27-31期固息金融债，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。上周由农发行、进出口行和财政部发行的多期固息债利率亦较预期走高。

北京一券商分析师表示，目前货币市场的资金价格中枢较上半年走高，支撑国债短端收益率难有明显回落，这或许表明市场认为这就是当前的合理定价，那么长端的定位也将做出调整。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种的最新收益率报在3.6190%；二级市场目前剩余期限约9.61年的固息国债130005券最新报价 为3.72%/3.68%。

今日招标新债为今年第11期10年品种 第二次续发。该期国债首发及第一次续发详情如下：

中标利率 边际中标利率 认购倍数

5月22日首发 3.38% 3.42% 1.71

6月19日第一次续发 3.4998% 3.5892% 1.43

(中标收益率) (边际中标收益率)

先行指标表现低迷，中央提高对经济放缓的容忍度，机构纷纷下调对中国经济的预估，在这一系列铺垫后，7.5%的中国二季度经济增速还不算太糟糕，市场对此反应正面；不过，连续两季的增速回落也预示着中国经济未来仍面临较大的压力。

今日续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。