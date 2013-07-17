更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率高于预期，中长债配置需求仍弱

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 10年续发国债中标收益率高于预期
* 机构对中长期新债配置需求仍弱
* 资金利率均衡水平抬升促机构调整长券定位 (新增交易员评论和更多背景)
路透北京7月17日 - 中国财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率高于预期。交易员认为，谨慎心理作用下，近期机构本就对中长期新债配置需求孱弱，加之资金利率均衡水平较此前抬升，或促一级参与者调整对长端券种收益定位，导致今日新债中标结果偏高。
业内人士稍早透露，中国财政部招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.6889%，高于此前市场3.64%的预测均值；该期债边际中标收益率为3.7509%，首场投标倍数1.74倍。
“这两周发的农发、口行中长期新债，还有上周七年国债的招标表现的是一期不如一期，大家都比较谨慎。”华北一银行交易员称。
针对近期机构对一级市场长债配置需求疲弱的原因，她认为，一方面是，6月流动性困局使机构心有余悸，未来资金面及央行态度尚存不确定性，市场心态谨慎；此外，债市之前对国内经济萎靡的预期已经有所消化。
国开行周二首次增发今年27-31期固息金融债，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。上周由农发行、进出口行和财政部发行的多期固息债利率亦较预期走高。
北京一券商分析师表示，目前货币市场的资金价格中枢较上半年走高，支撑国债短端收益率难有明显回落，这或许表明市场认为这就是当前的合理定价，那么长端的定位也将做出调整。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种的最新收益率报在3.6190%；二级市场目前剩余期限约9.61年的固息国债130005券最新报价 为3.72%/3.68%。
今日招标新债为今年第11期10年品种 第二次续发。该期国债首发及第一次续发详情如下：
中标利率 边际中标利率 认购倍数
5月22日首发 3.38% 3.42% 1.71
6月19日第一次续发 3.4998% 3.5892% 1.43
(中标收益率) (边际中标收益率)
先行指标表现低迷，中央提高对经济放缓的容忍度，机构纷纷下调对中国经济的预估，在这一系列铺垫后，7.5%的中国二季度经济增速还不算太糟糕，市场对此反应正面；不过，连续两季的增速回落也预示着中国经济未来仍面临较大的压力。
今日续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期新债7月18日至22日进行分销；7月24日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选