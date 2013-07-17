版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:58 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元守住隔夜涨幅，静候贝南克发表国会证词

澳元先前严重超卖，但澳洲央行7月会议记录显示，降息与维持利率不变的机率并未像部份投资人原先想的那么接近后，投资人被迫回补澳元。

美元全面走软，亦提振澳元及新西兰元；美元跌至三周低点，因市场预期美联储贝南克将重申货币政策会维持宽松。

但一些市场人士对澳元升势突出感到相当意外。

“在贝南克国会证词有可能出现重大利空之前，这么积极买进澳元，似乎相当大胆，”Westpac外汇策略师Sean Callow称。

Callow预测美联储未来一年将逐步结束量化宽松，他表示，如果贝南克说法符合这个时间表，澳元可能迅速跌破0.9100美元。

但Callow指出，如果贝南克展现出宽松论调，澳元也可能跳升至0.9350。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI跳升至两个月高点，支撑澳元。

新西兰元持坚，报0.7875美元，接近隔夜触及的一周高点0.7902。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐