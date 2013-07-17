澳新汇市：澳元和新西兰元守住隔夜涨幅，静候贝南克发表国会证词

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
澳元先前严重超卖，但澳洲央行7月会议记录显示，降息与维持利率不变的机率并未像部份投资人原先想的那么接近后，投资人被迫回补澳元。
美元全面走软，亦提振澳元及新西兰元；美元跌至三周低点，因市场预期美联储贝南克将重申货币政策会维持宽松。
但一些市场人士对澳元升势突出感到相当意外。
“在贝南克国会证词有可能出现重大利空之前，这么积极买进澳元，似乎相当大胆，”Westpac外汇策略师Sean Callow称。
Callow预测美联储未来一年将逐步结束量化宽松，他表示，如果贝南克说法符合这个时间表，澳元可能迅速跌破0.9100美元。
但Callow指出，如果贝南克展现出宽松论调，澳元也可能跳升至0.9350。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI跳升至两个月高点，支撑澳元。
新西兰元持坚，报0.7875美元，接近隔夜触及的一周高点0.7902。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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