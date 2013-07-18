主要国家经济指标预测--7月18日****

路透7月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.24 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余195 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余153 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流出93 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.2% +2.1% (较上年同期) +1.7% +1.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月13日当周 34.5 36 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 7月6日当周 295.9 297.7 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 1400 美国领先指标 6月 +0.3% +0.1% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正7.8 正12.5 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 6月 -- 1.08 比 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,869 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变 7月 0-9-0 -- -降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少2.12 减少0.8 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 +1.7% +1.4% 期) 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年 +1.0% +1.1% 同期) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正4.8 -- 1100 美国抵押贷款指数 7月12日当 519.4 -- 周 再融资指数 2351.7 -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 83.6 95.9 建筑许可年率(万户) 91.1 100 1400 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00% -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 正13 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪/王兴亚; 审校 张若琪)