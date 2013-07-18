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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 09:19 BJT

****主要国家经济指标预测--7月18日****

路透7月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
                 
 7月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段        预估值         前值
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         6月                    顺差22.24
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)               5月              --      盈余195
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             5月              --      盈余153
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                         5月              --     净流出93
                                                                            
 0830     英国零售销售(较前月)                         6月           +0.2%        +2.1%
                                                                            
                 (较上年同期)                                        +1.7%        +1.9%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)             7月13日当周        34.5           36
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --       35.175
             续请失业金人数(万人)                  7月6日当周        295.9        297.7
 1230     加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 5月           +0.3%        +0.2%
 1400     美国领先指标                                 6月           +0.3%        +0.1%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数               7月           正7.8       正12.5
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货       6月              --         1.08
          比                                                                
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                    前周              --    买超9,731
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --    买超4,869
    
        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
 7月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         现值       预估值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变     7月           0-9-0           --
          -降息)                                                            
 0830     英国请领失业金人数(万人)                     6月        减少2.12      减少0.8
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      5月            7.8%         7.8%
                                                                            
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同                    +1.7%        +1.4%
          期)                                                               
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年                    +1.0%        +1.1%
          同期)                                                             
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                        7月           正4.8           --
                                                                            
 1100     美国抵押贷款指数                          7月12日当        519.4           --
                                                        周                  
              再融资指数                                            2351.7           --
 1230     美国房屋开工年率(万户)                       6月            83.6         95.9
              建筑许可年率(万户)                                      91.1          100
 1400     加拿大央行利率决定                          1.00%          1.00%           --
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数           7月            正13           --
 
  (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李婷仪/王兴亚; 审校 张若琪)
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