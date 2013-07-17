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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 11:29 BJT

台湾汇市：6月台币实际有效汇率指数101.71高于韩元，八个月以来首见--BIS

路透台北7月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据称，2013年6月台币实际有效汇率(REER)指数为101.71，相较韩元的实际有效汇率指数100.89为高，是八个月以来首见。

相关图表请点选 link.reuters.com/hyt69t

上次台币有效汇率高于韩元在去年10月间，当时台币有效汇率指数101.24，高于韩元的100.7。随后在去年11月至今年5月间，韩元实际有效汇率指数均高于台币。

台湾近期出口表现不佳，出口商出现要求台币贬值的声浪。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实际有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2013/06 101.71 100.89

2013/05 101.92r 103.35r

2013/04 100.88 101.82

2013/03 100.26 103.48

2013/02 101.19 104.18

2013/01 102.06 105.64 (完)

注:r 表修正后数字。

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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