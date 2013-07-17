重发-《热点透视》英国通胀情况显示，央行总裁卡尼不应采行打压英镑政策

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记者 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦7月16日 - 英国央行新任总裁卡尼应仔细考量英国6月通胀率2.9%的情况。延揽他来是为了要协助经济成长。而卡尼目前为止的谈话暗示，他倾向采用新型态的“打压英镑”(sink the pound)货币宽松政策。物价以2012年4月以来的最快速度增长，这趋势暗示可能需要采取更传统的措施--抑制通胀。

英国通胀率在过去60个月来有54个月高于2%，而英国央行无视高通胀率，一直被视为情有可原，因为正处于金融危机、全球大宗商品价格高涨、且英镑挫跌。升息会打让已经陷入难堪衰退的情势更形恶化，而英镑贬值会让英国产品价格更低廉且更竞争力，这是英国所需要的。

但情况已有所不同。尽管能源价格仍居高不下，且英镑仍旧相当疲软，但英国复苏情况远优于预期，因消费者开始尝试增支出。英国国内生产总值(GDP)光是第二季可能就会增长0.6%，这是英国预算责任办公室(OBR)和许多分析师几个月前预期的全年成长率。

如果英国复苏的情况持续，通胀可能会继续升高，成为了复苏的主要威胁。Markit的调查发现，预期将涨价的英国企业数来到两年新高。而4月平均周薪仅增长1.3%，虽说这已较3月的增长0.6%改善；3月增幅为2001年开始统计以来最低。

英国薪资承受极大的压力。若打压英镑政策致使英镑跌至1.40美元，会让汽油价格进一步升高，进而侵蚀英国家庭预算，损及经济复苏。