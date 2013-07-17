重发-《热点透视》英国通胀情况显示，央行总裁卡尼不应采行打压英镑政策

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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记者 Ian Campbell 编译 王冠中
路透伦敦7月16日 - 英国央行新任总裁卡尼应仔细考量英国6月通胀率2.9%的情况。延揽他来是为了要协助经济成长。而卡尼目前为止的谈话暗示，他倾向采用新型态的“打压英镑”(sink the pound)货币宽松政策。物价以2012年4月以来的最快速度增长，这趋势暗示可能需要采取更传统的措施--抑制通胀。
英国通胀率在过去60个月来有54个月高于2%，而英国央行无视高通胀率，一直被视为情有可原，因为正处于金融危机、全球大宗商品价格高涨、且英镑挫跌。升息会打让已经陷入难堪衰退的情势更形恶化，而英镑贬值会让英国产品价格更低廉且更竞争力，这是英国所需要的。
但情况已有所不同。尽管能源价格仍居高不下，且英镑仍旧相当疲软，但英国复苏情况远优于预期，因消费者开始尝试增支出。英国国内生产总值(GDP)光是第二季可能就会增长0.6%，这是英国预算责任办公室(OBR)和许多分析师几个月前预期的全年成长率。
如果英国复苏的情况持续，通胀可能会继续升高，成为了复苏的主要威胁。Markit的调查发现，预期将涨价的英国企业数来到两年新高。而4月平均周薪仅增长1.3%，虽说这已较3月的增长0.6%改善；3月增幅为2001年开始统计以来最低。
英国薪资承受极大的压力。若打压英镑政策致使英镑跌至1.40美元，会让汽油价格进一步升高，进而侵蚀英国家庭预算，损及经济复苏。
其教训是：卡尼先生，别打压英镑。或许这位富有创意的总裁将把部份新设的政策指导用于解决毫无助益的通胀效应。虽然把高通胀视为问题是很传统的观点，但英国需要的正是传统的良方。(完) (译文审校 张明钧)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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