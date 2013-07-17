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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 11:12 BJT

台湾债市：RP利率持稳，投信端资金略显分配不均

路透台北7月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三表现持稳。资金调度人士表示，目前整体市场资金水位偏高，尽管今日投信端资金略显分配不均，也无碍市场资金调度，RP利率依旧持于当前低位区间。

交易商表示，因应部分寿险资金部位调整，今日投信端资金未如先前宽松，少数投信出现走钱的情况，所幸整体市场资金偏向宽裕，资金调度不受影响，RP利率维持在既有区间不变。

“最近投信很奇怪，不是大进就是大出!”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士则称，下周将迈入现金股利发放高峰，资金分配不均的情形才会比较明显，本周RP利率暂且持稳既有利率水准，再关注下周资金情势变化。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。

本周余日交割紧缩因子包括周五的二年期公债102/7 交割300亿台币及中油交割33亿台币7年期公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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