台湾债市：RP利率持稳，投信端资金略显分配不均

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北7月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三表现持稳。资金调度人士表示，目前整体市场资金水位偏高，尽管今日投信端资金略显分配不均，也无碍市场资金调度，RP利率依旧持于当前低位区间。
交易商表示，因应部分寿险资金部位调整，今日投信端资金未如先前宽松，少数投信出现走钱的情况，所幸整体市场资金偏向宽裕，资金调度不受影响，RP利率维持在既有区间不变。
“最近投信很奇怪，不是大进就是大出!”一位证券商交易员说。
大型票券市场人士则称，下周将迈入现金股利发放高峰，资金分配不均的情形才会比较明显，本周RP利率暂且持稳既有利率水准，再关注下周资金情势变化。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。
本周余日交割紧缩因子包括周五的二年期公债102/7 交割300亿台币及中油交割33亿台币7年期公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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