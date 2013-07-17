《美国金融分析》利率不断上扬或不利于股市，但部份个股可望受惠

**科技股领涨**

据摩根大通和Birinyi Associates的两份分析，在经济成长和利率上升的环境下，过去数字显示，科技股接下来的六个月表现优于其他所有版块。

例如，根据Birinyi的分析，在利率开始上升的六个月后，标普半导体和晶片(芯片)设备类股的走势中值为上涨37.8%，标普500指数同期为上升11.3%。

根据路透旗下基金分析公司理柏资料，经过先前两年资金外流后，侧重科技股的基金在2013年录得强劲的资金流入，流入规模超过32亿美元。

一份摩根士丹利的报告显示，在收益率上涨的环境下，科技和材料类股的表现最为出众，即便是已经将这些版块的beta值纳入调整。

例如，指标收益率上涨50个基点，往往带动科技股上涨约1.5%，原物料股则上升约1%，其他与利率上升正相关的板块还包括“垃圾级”股票和小盘股。

此外，公用事业类股因利率上升而受挫，在这种情况下料将下跌4%。

**警惕高股息个股**

在预期利率上升时，下跌的股票包括那些负债相对市值之比偏高的股票。引发投资人担心的关键在于，经常发行债券的公司，在利率上升时，将产生更高的成本。

“首先，你希望公司的财务状况强劲，这样一来它们在借款时，不会被迫承受较高的利率费用，”Pioneer Investment Management的投资组合经理John Carey表示。该公司管理全球约2,000亿美元资产。

不包括金融和公用事业类股，截至第一季末，标普500指数成份股的长期债务与市值之比平均为15.9%。金融和公用事业类股的运作皆高度依赖借贷。

超过20档非金融及公用事业板块的个股负债/市值比高于65%。这些个股从5月21日收盘以来平均下跌3.4%。同期间标普指数则为小幅上扬。

高股息类股表现亦落后标普指数，即使程度很轻。以收入为重点的投资人，通常会拿标普500指数的股息收益率与10年期公债收益率作为比较基准。

标普高收益红利贵族指数(S&P dividend aristocrats index) 从去年收官到今年5月21日累计上涨近19%，同期标普1500指数上升17%。这个指数只纳入每年增加股息至少20年的标普1500指数成分股。

但从5月21日后，这个指数表现已经略显落后。标普1500指数目前较前次收盘纪录高位上涨1.1%，而红利贵族指数的涨幅却不到0.1%。

“我们已经看到了对这些被市场称为‘债券替代品’的一些负面反应，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示，他协助管理7,080亿美元资产。