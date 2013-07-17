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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 11:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从99.55日圆回落，美国投资者抛售限制涨幅

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* 日本投资者买进美元/日圆和欧元/日圆，提振美元兑日圆达到99.55

* 美国投资者在99.50上方以及小时线阻力位99.66前方抛售

* 美元/日圆回落至99.40下方，但应在99.00前方寻获支撑

* 在贝南克今日稍晚国会作证前，汇率波动应有限。(完)

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