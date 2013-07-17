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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 11:44 BJT

古巴称遭扣押朝鲜船只装有“过时武器”

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那7月16日 - 古巴外交部周二发表声明称，周一在巴拿马遭扣押的朝鲜船只曾在古巴一港口装载了一万吨糖和240吨“过时的防御性武器”。

古巴称，这些旧武器将被运送回朝鲜进行修理，当中包括两组防空导弹、九枚拆解火箭、两架米格-21飞机，这些均是上个世纪中期苏联制造的武器。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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