亚洲房地产：上半年商用物业投资按年升21%，因市场需求强劲--仲量联行

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 仲量联行发表的研究报告指出，尽管环球市场波动，但上半年亚太区商用物业直接投资的金额按年升21%达597亿美元，超出市场预期，而增长主要来自日本、澳洲和中国等区内大型市场。
“我们看到大型全球主权基金和退休基金增加在房地产直接投资的配置。美国、加拿大和中东等大型投资者已重回市场，加上亚洲区内高资产净值投资者和退休基金等表现活跃，在区内带来强劲的需求。”仲量联行亚太资本市场主管Stuart Crow称。
该行表示，亚太区内部份市场的投资活动表现参差，例如新加坡和香港政府采取的楼市压抑措施带来影响。区内多个市场于第二季的成交量按季减少，但上半年整体则仍有增长，故对今年余下时间的市场表现维持正面看法。
中国市场方面，第二季的商用物业投资额按季上扬65%，至60亿美元；上半年计为96亿美元，按年升97%。海外投资者继续发展其中国策略，令上半年跨境交易量按年升29%。
至于香港政府的楼市压抑措施延伸至商用物业，特别是双倍印花税已对成交造成影响。第二季的商用物业成交量按季下跌53%，按年则减少49%。上半年跨境交易量大跌71%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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