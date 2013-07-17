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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:06 BJT

亚洲房地产：上半年商用物业投资按年升21%，因市场需求强劲--仲量联行

路透香港7月17日 - 仲量联行发表的研究报告指出，尽管环球市场波动，但上半年亚太区商用物业直接投资的金额按年升21%达597亿美元，超出市场预期，而增长主要来自日本、澳洲和中国等区内大型市场。

“我们看到大型全球主权基金和退休基金增加在房地产直接投资的配置。美国、加拿大和中东等大型投资者已重回市场，加上亚洲区内高资产净值投资者和退休基金等表现活跃，在区内带来强劲的需求。”仲量联行亚太资本市场主管Stuart Crow称。

该行表示，亚太区内部份市场的投资活动表现参差，例如新加坡和香港政府采取的楼市压抑措施带来影响。区内多个市场于第二季的成交量按季减少，但上半年整体则仍有增长，故对今年余下时间的市场表现维持正面看法。

中国市场方面，第二季的商用物业投资额按季上扬65%，至60亿美元；上半年计为96亿美元，按年升97%。海外投资者继续发展其中国策略，令上半年跨境交易量按年升29%。

至于香港政府的楼市压抑措施延伸至商用物业，特别是双倍印花税已对成交造成影响。第二季的商用物业成交量按季下跌53%，按年则减少49%。上半年跨境交易量大跌71%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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