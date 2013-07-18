《基金产业分析》美债走势受政策牵动，顶尖基金经理人也失准

**低估**

其他人的的表现更差。根据TrimTabs Investment Research数钜，6月债券基金平均亏损3.3%。5月开始的走势在6月19日加速推进，当时贝南克更加清楚的论及美联储缩减每月买债850亿美元规模的意图。

巴西银行业者BTG Pactual所经营的48亿美元宏观投资组合是2012年表现最佳的对冲基金之一，但在6月下跌2.18%，创下逾一年来首见的月度损失。根据路透取得的该基金致投资人的报告，该基金表示，虽然其在5月中旬缩减信贷曝险，“但低估了这次拉回的幅度及速度。”

对冲基金的经理人将上月亏损归咎于市场迅速变化，使他们措手不及。信用市场大跌之前的波动率偏低，让部分经理人过度自信，也因此扩大杠杆操作。

SkyBridge Capital共同管理伙伴及首席投资长Ray Nolte表示，美债波动的幅度，意味着一些公司债及抵押债多头仓位的对冲并未有效发挥作用；SkyBridge Capital是一档规模达82亿美元、投资于多档对冲基金的共同基金，其中有些投资对象为着重于信用产品的对冲基金。

DoubleLine Funds执行长Jeffrey Gundlach先前预言10年期美债收益率将会在2.35%触顶，年底时将报1.7%；Gundlach掌管着规模390亿美元的DoubleLine Total Return Bond Fund 。

他在6月初举行的一场网路视讯会议上向客户表示，“我认为现在不是退出债券的好时机。”该DoubleLine基金今年以来略为下跌0.52%，表现优于95%的同业。

但就算这波抛盘导致收益率远高于他设定的目标，Gundlach在后续会议中明确地向他的投资人表示，没有理由承认自己是错的。他认为收益率只是暂时上涨，并称他的投资人远称不上陷入恐慌。Gundlach向路透表示，“在最近一次网路视讯会议召开前，我个人只有接到一通投资人打来的电话。”他将那名客户形容为“紧张兮兮的家伙”。

**无视于自己提出的警告**

4月时，包括Appaloosa Management LP的David Tepper及贝莱德 的Rick Rieder在内的一群对冲基金经理与纽约联邦储备银行总裁杜德利展开一场非正式讨论，对过去几年小型投资人大量资金投入固定收益基金表示关切。

这次会议纪录显示，这些基金经理向杜德利和他的团队表示，存在着“散户可能对利率骤升潜在反应的相关风险”。

但这些大型基金的经理人易于受相关风险打击的程度不下于散户投资人。贝莱德全球管理资金达3.8万亿(兆)美元，其美国政府债券基金(US Government Bond Fund)6月下跌1.7%。目前无法立即查到Appaloosa的近期绩效。

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯等基金经理受惠于30年来利率稳定下滑，但他所掌管的全球最大共同基金因为规模庞大，无法轻易的调整持仓，因此很容易受到市场抛盘的打击。

PIMCO管理超过2万亿美元资产，规模达2,680亿美元的总回报基金在6月创下96亿美元的资金流出新高纪录。根据Morningstar数据，该基金今年至今下跌2.83%，仅优于25%的同业。PIMCO总回报基金在6月增持美债及抵押贷款债券。(完)