中国债市动态：现券收益率短端持稳，国债招标高于预期引发中长端抛压加重

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 中国银行间债市现券周三早盘中长端收益率涨幅较大，短券则基本持稳。交易员指出，市场对宏观经济预期不太明朗，中长期利率债走势较弱，而在早间招标的十年国债结果偏高的带动下，十年和七年期品种抛盘增多，收益率上行幅度较大。
他们并指出，近日现券中长端品种供给增多，且一级市场招标结果均不甚乐观，市场对长债心理预期较为悲观；而虽说资金价格有所回落，但资金面预期亦较为谨慎，导致短券收益率波动甚微。
“债券利率整体都涨，不过长端涨幅不小，7年都3.63%了，10年则到3.73%。”上海一银行交易员称。
他并指出，主要是今天一级市场十年期国债发的比较高，带动现券长端品种利率整体走升，“二级本来就疲软，结果让一级的预期影响一下子拉上去了”。
中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.6889%，高于此前市场3.64%的预测均值。
而对于近日二级市场中长端品种走势较弱，广发银行高级交易员颜岩认为，可能因为自6月以来资金利率偏高，导致短端品种利率太高，整个现券曲线过于平坦，所以长端就存在上行压力，而最新的经济数据符合预期，无法刺激长端利率继续下行。
“之前是收益率倒挂的，然后长端起来了，现在不倒挂了”他称。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。 即使本周二有1,600亿元人民币央票到期，央行当日公开市场仍选择收手观望。另外，明日财政部还将进行500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。 [
剩余期限约6.5260年的附息国债130003券最新收益率 在3.6300%，上日收报3.5975%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选