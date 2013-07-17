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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:27 BJT

中国债市动态：现券收益率短端持稳，国债招标高于预期引发中长端抛压加重

路透上海7月17日 - 中国银行间债市现券周三早盘中长端收益率涨幅较大，短券则基本持稳。交易员指出，市场对宏观经济预期不太明朗，中长期利率债走势较弱，而在早间招标的十年国债结果偏高的带动下，十年和七年期品种抛盘增多，收益率上行幅度较大。

他们并指出，近日现券中长端品种供给增多，且一级市场招标结果均不甚乐观，市场对长债心理预期较为悲观；而虽说资金价格有所回落，但资金面预期亦较为谨慎，导致短券收益率波动甚微。

“债券利率整体都涨，不过长端涨幅不小，7年都3.63%了，10年则到3.73%。”上海一银行交易员称。

他并指出，主要是今天一级市场十年期国债发的比较高，带动现券长端品种利率整体走升，“二级本来就疲软，结果让一级的预期影响一下子拉上去了”。

中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.6889%，高于此前市场3.64%的预测均值。

而对于近日二级市场中长端品种走势较弱，广发银行高级交易员颜岩认为，可能因为自6月以来资金利率偏高，导致短端品种利率太高，整个现券曲线过于平坦，所以长端就存在上行压力，而最新的经济数据符合预期，无法刺激长端利率继续下行。

“之前是收益率倒挂的，然后长端起来了，现在不倒挂了”他称。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。 即使本周二有1,600亿元人民币央票到期，央行当日公开市场仍选择收手观望。另外，明日财政部还将进行500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。 [

剩余期限约6.5260年的附息国债130003券最新收益率 在3.6300%，上日收报3.5975%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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