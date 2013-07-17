中国汇市：人民币随中间价小升，信号杂乱市场观望情绪依旧浓重

* 人民币即期早盘随中间价小升

* 市场信号杂乱，客盘总体观望情绪浓重

* 有效汇率连升九个月对外贸影响明显

路透北京7月17日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价小幅走高。交易人士表示，中国经济数据给出的汇率信号有好有坏，市场当前转而在政策面和外围环境寻求指引，但总体仍处于观望之中。中间价开高后出现部分结汇卖盘，国际市场美元走软也起到助推人民币作用。

上海一外资行交易中表示，中国经济增长数据符合预期、稍微偏好，但前期外贸数据不佳，下半年两者的前景也好坏参半，难以为人民币汇率走势提供指引。

“市场可能会从政策面中间价和外围市场来寻找方向，但大的客盘肯定还是一种伺机观望的心理。银行自有头寸的方向也不明显，还会拿在手上。短期内甚至在三季度间汇率可能还会继续盘整。”她表示。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1318元，上日收报6.1350元。今日人民币兑美元中间价 为6.1652元，上日中间价为6.1692元。

国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。BIS的6月人民币实际有效汇率指数较5月升值0.18%，名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，有效汇率升值对于外贸的影响从进出口数据上就可以看得出来，还是很明显的。但预计下半年外贸政策不会有什么变化，因为出口退税已经用到极限，总理李克强也提到，只要经济是有序放缓而且在容忍范围之内，就不会有明显的动作出来。

中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。

此外，中国商务部周三公布数据显示，受季节性因素等影响，6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。

东京汇市美元周三陷入守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克今日稍晚在国会做半年度证词陈述前，投资者有些紧张。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2657/02，上日尾盘为6.2740。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1340/70元，上一交易日尾盘报6.1348元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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