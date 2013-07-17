《热点透视》二线国家银行大举吸纳主权债，反使欧元区经济体质孱弱

这种情况有个好处。由国内投资人持有愈多国债，国家就愈不容易受到外部资金冲击及利率上升影响。公债付息变成一种财富重分配，由纳税人流向公债持有人。

但其中也有危险。债市情况严峻固然可能促使政府仓促推动撙节措施，但也能迫使政府进行改革。此外，现在银行的命运与百病丛生的政府更加紧密纠结。银行变得容易受到公债价格下跌冲击，也会因为国家债信评级调降而受创。主权债违约或许没那么容易发生了，不过一旦发生将是巨大灾难。根据欧洲央行资料，目前意大利银行业所持有的公债，相当于银行资本及准备金的110%，去年1月时这个数字是72%。

银行在国内债市提高持仓的趋势，也会因为抑制向经济体系放贷而阻碍成长。基于风险权重考量，公债在银行资本规定的待遇地位高于贷款。对于体质较差的银行而言，这让它们更有动机宁可借钱给政府，胜过借钱给企业，特别是目前公债收益率这么高的情况下。根据热点透视对欧洲央行数据的分析，在意大利和西班牙，今年银行对民间企业的放贷分别下滑2%及6%，而公债部位则分别上升12%及15%。欧元区银行对民间企业的放贷平均下滑1%，公债部位平均下滑4%。要判断放贷下滑有多少是因为信贷需求疲软而非供给紧缩，实非易事。但目前确实有一些资金排挤现象。日后要求银行流动性资产水位的新规定，同样给予公债较高地位，尽管这些规定在今年稍早已经有所放松并延后实施。

公债本国化，以及银行与主权国家连系加深，是欧元区经济体质持续孱弱的一个病症。在各国政府落实有利经济成长改革，或欧元区进一步迈向财政联盟之前，外国投资人可能都缺乏信心。

与其大买公债，银行业者应该充实资本及恢复放贷。欧洲央行必须扮演起重要角色。欧洲央行可以限制银行业者的主权债曝险部位。等到明年欧洲央行开始成为银行业的单一监管机构，应该先彻底清理体质较差银行的资本负债表。在此同时，欧元区可以透过政府机构、保险及资产管理公司等非银行的金融机构，进一步支撑放贷活动。