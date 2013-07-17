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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:32 BJT

中国货币市场：隔夜利率两月后重回3%以下，然七天以上供给少令机构谨慎

路透北京7月17日 - 中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率 继续下探，隔夜利率两个月后重回3%以下。交易员表示，隔夜资金供给尚充足，利率继续回落；然近期流动性仍将面临大行分红等因素的扰动，当日七天期以上资金供给变少，令机构心态趋谨慎。

“资金有点小紧其实，隔夜还好，之前大行股份制出不掉要出到下午的，今天上午就平了；长期的资金，国开也就开盘放了一点，”华东地区一银行交易员称，“七天期以上的资金供给明显少了，大家对后市（流动性）没那么看好，比较谨慎。”

她进一步指出，近期，市场流动性仍会受到大行分红与月末效应的扰动，经过6月流动性困局后，机构心态惯性谨慎。其个人认为，隔夜回购利率或已见底，基准资金利率水平，隔夜在3.2%-3.3%，七天则在3.7%-3.8%。

北京一国有大行资金交易员亦表示，资金面当前无忧，未来仍将面临部分大行上缴分红等因素的扰动。

业内人士周三透露，央行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。即使本周二有1,600亿元人民币央票到期，央行当日公开市场仍选择收手观望。另外，明日财政部还将进行500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9657 3.0113 -4.56 七天 3.6070 3.7139 -10.69 14天 3.9791 3.9943 -1.52 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 2.9650 1.8900 +107.50 七天 3.6600 3.0050 +65.50 14天 3.6350 3.0100 +62.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9700 3.0400 -7.00 七天 3.6000 3.7200 -12.00 14天 4.0000 4.0500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.9680 3.0130 -4.50 七天 3.5960 3.7060 -11.00 三个月 4.6620 4.6703 -0.83 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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