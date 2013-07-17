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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 13:09 BJT

中国新债：农发行下周一招标发至多200亿固息债，一年和五年期各半

路透上海7月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，其中一年和五年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第14和15期金融债，一年期一次还本付息，五年期则按年付息。均采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。

该两期债具体招标时间均为7月22日下午14:00-15:00，7月23日-7月26日为分销期，缴款日和起息日同为7月26日，一年期7月30日上市，五年期上市日为8月1日。(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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