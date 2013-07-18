《中国债券市场每日交易备忘》--7月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标 大唐发电 30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和交行主承 中国铁物25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和中信银行主承 新疆城建 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 大连国有资源投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 江苏井神盐化股份公司2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承 中化蓝天集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，进出口行和华夏银行主承 长江三峡集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 大唐集团50亿元九个月期超短融011311004，票面利率4.30% 广东粤合资产经营公司2亿元一年期短融041364029，票面利率6.90% 申银万国证券25亿元三个月期短融071315003，票面利率4.55% 长江电力 30亿元一年期短融041354041，票面利率4.45% 江苏交通控股公司25亿元一年期短融041356024，票面利率4.85% 安徽古井集团4亿元三年期中票101352001，票面利率5.20% 河南投资集团7亿元五年期中票101355001，票面利率5.50% 新疆生产建设兵团国资经营公司6亿元五年期中票101360003，票面利率5.80% 重庆铁发遂渝高速公路公司3亿元三年期中票101360002，票面利率5.36% 广百集团9亿元三年期中票101351002，票面利率5.26% ============================================================================ 三、缴款： 中国国家开发银行一年期固息债130227，票面利率3.91% 国开行三年期固息债130228，票面利率3.9799% 国开行五年期固息债130229，票面利率4.0205% 国开行七年期固息债130230，票面利率4.0866% 国开行10年期固息债130231，票面利率4.17% 万华实业集团5亿元一年期短融 广西投资集团10亿元一年期短融 招商证券 30亿元三个月期短融 邢台钢铁公司4亿元一年期短融 四川九洲电气集团3亿元一年期短融 上海世纪出版集团5亿元三年期中票 内蒙古博源控股集团8亿元五年期中票 河北出版传媒集团3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 苏州工业园地产公司10亿元10年期固息债038004到期兑付，票面利率4.30% 中国中化股份20亿元三个月期超短融011325001到期兑付，票面利率3.60% 浙江物产集团10亿元一年期短融041251019到期兑付，票面利率3.9% 华润股份10亿元一年期短融041252028到期兑付，票面利率3.60% 广州第二公共汽车公司2亿元一年期短融041252028到期兑付，票面利率4.68% 国家电网100亿元一年期短融041254038到期兑付，票面利率3.48% 中国铝业 50亿元一年期短融041256025到期兑付，票面利率3.6% 青岛即发集团3亿元一年期短融041260041到期兑付，票面利率5.2% 滨海活塞 3亿元一年期短融041262031到期兑付，票面利率6.0% 四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182204付息，票面利率5.90% 甘肃公路航空旅游集团25亿元五年期中票1280208付息，票面利率6.20% 四川水电投资经营5亿元五年期中票1282251付息，票面利率5.26% 四川港航开发公司8亿元五年期中票1282252付息，票面利率5.25% 中国船舶工业集团60亿元七年期中票1282253付息，票面利率4.80% 江西丰城中小企业1.7亿元两年期集合票据1283018付息，票面利率5.20% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划 ，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。贝南克坚持其在上个月首次提出的缩减买债规模的时 间表，但同时强调任何事情都是可以改变的。 --中国证券报引述消息人士称，近期数家基金公司接到监管层通知，要求针对自身情况对固定收益类产品进行 内部压力测试，并上报各类风险指标的情况。 今日统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩；审校 康熙泽)