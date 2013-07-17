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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 13:36 BJT

新兴汇市：亚洲货币多数持平，坡元受出口数据打击而走跌

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           99.30       99.09       -0.21      -12.60       86.79
 坡元                          1.2622      1.2589       -0.26       -3.19      1.2219
 台币                          29.799      29.878       +0.27       -2.22      29.136
 韩元                         1118.95     1118.00       -0.08       -4.32     1070.60
 泰铢                           31.03       31.08       +0.16       -1.35       30.61
 菲律宾披索                     43.32       43.29       -0.06       -5.23       41.05
 印尼卢比                    10040.00    10030.00       -0.10       -4.08     9630.00
 印度卢比                       59.27       59.31       +0.07       -7.22       54.99
 马币                          3.1915      3.1875       -0.13       -4.18      3.0580
 人民币                        6.1310      6.1350       +0.07       +1.62      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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