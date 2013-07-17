香港热股：华润电力盘中曾跌逾10%，公司称不知悉股价变动原因

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 中国主要发电商--华润电力 周三盘中一度跌逾10%，之后公司发表声明称，不知悉股价变动原因或任何内幕消息。
华润电力于下午开市后不久在联交所一份声明中称，经作出公司认为合理的查询后，董事会确认，其并不知悉任何事宜或事态发展与或可能与有关股价变动有关，亦不知悉有任何必须公布以避免出现虚假市场的资料或任何内幕消息。
今早于新华网载有一篇自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管的函件，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。该篇函件其后遭删除。
一名不愿具名的分析师称，上述消息在市场上广泛流传，而华润电力以及同系的华润创业 、华润燃气 的股价均逆市下跌。
华润电力盘中曾跌逾10%，低探17.94港元；香港时间13:25，该股跌8.41%，报18.3港元。华润创业与华润燃气分别跌3.87%及4.44%，大市恒生指数 则升0.37%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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