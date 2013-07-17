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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 13:52 BJT

东京汇市：美元多头处于守势，静候贝南克国会证词陈述

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3132     1.3161      -0.22      -0.47     1.3194
 美元/日圆                         99.36      99.09      +0.27     +14.55      86.74
 欧元/日圆                        130.49     130.41      +0.06     +14.00     114.46
 美元/瑞郎                        0.9419     0.9389      +0.32      +2.88     0.9155
 英镑/美元                        1.5104     1.5159      -0.36      -7.06     1.6251
 美元/加元                        1.0394     1.0367      +0.26      +4.77     0.9921
 澳元/美元                        0.9210     0.9250      -0.43     -11.38     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7861     0.7892      -0.39      -5.09     0.8283
 澳元/日圆                        91.520     91.670      -0.16      +1.54     90.130
 新西兰元/日圆                    78.120     78.180      -0.08     -44.52    140.820
 英镑/日圆                        150.06     150.21      -0.10      +6.56     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1708     1.1715      -0.06      -6.63     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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