路透基点：海隆控股寻求1.5亿美元三年期贷款--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，海隆控股有限公司首次进入贷款市场，委托德意志银行和汇丰控股安排一项1.5亿美元的三年期贷款。
这笔分期偿还贷款平均期限为2.75年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。
牵头行和簿记行安排这笔贷款进入一般银团阶段，银行受邀以三个层级参贷：承贷2,500万美元或以上获得牵头行头衔和110个基点的费用，最高综合收益为370个基点。承贷1,500-2,400万美元的银行获得高级主办行头衔和85个基点的费用，综合收益为361个基点。承贷1,000-1,400万美元的银行获得协办行头衔和65个基点的费用，综合收益为354个基点。
7月24日将安排现场考察和路演。一位消息人士称，回复截止日期为8月15日。
资金将用于再融资和新资金目的。
海隆控股市值为76.3亿港元(约合9.835亿美元)，为石油和天然气工业生产钻具和化工材料等。业务遍及中国、加拿大、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、哈萨克斯坦、厄瓜多尔和俄罗斯。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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