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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:44 BJT

路透基点：海隆控股寻求1.5亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，海隆控股有限公司首次进入贷款市场，委托德意志银行和汇丰控股安排一项1.5亿美元的三年期贷款。

这笔分期偿还贷款平均期限为2.75年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。

牵头行和簿记行安排这笔贷款进入一般银团阶段，银行受邀以三个层级参贷：承贷2,500万美元或以上获得牵头行头衔和110个基点的费用，最高综合收益为370个基点。承贷1,500-2,400万美元的银行获得高级主办行头衔和85个基点的费用，综合收益为361个基点。承贷1,000-1,400万美元的银行获得协办行头衔和65个基点的费用，综合收益为354个基点。

7月24日将安排现场考察和路演。一位消息人士称，回复截止日期为8月15日。

资金将用于再融资和新资金目的。

海隆控股市值为76.3亿港元(约合9.835亿美元)，为石油和天然气工业生产钻具和化工材料等。业务遍及中国、加拿大、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、哈萨克斯坦、厄瓜多尔和俄罗斯。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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