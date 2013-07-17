版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:05 BJT

《汇市简讯》美元在欧洲盘初寻获一些新支撑

0348GMT

* 美元在欧洲盘初有买需

* 美元攀升，市场在贝南克发表国会证词之前做最后准备

* 美元兑除日圆外亚洲货币也有强劲支撑，特别是美元/坡元和美元/韩元

* 股市大多持平，但韩国股市上涨1.0%

* 今日无太多重大消息--中国6月实际使用外资(FDI)优于预期 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐