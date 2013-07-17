中国经济： 今年不会出台大规模财政刺激政策,会有结构性微调--财长

* 今年会保持财政赤字总规模不变

* 把更多精力用于推动下一轮改革

* 煤炭等资源品逐步纳入从价计征，适当提高税负水平

* 积极推进环境税费改革，选择性开征环境保护税

路透北京7月17日 - 中国财政部长楼继伟在参加第五轮中美战略与经济对话时表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调。

财政部网站周三刊登他的讲话稿称，对短期宏观经济政策不作大调整的情况下，将主要采取支持增长和就业的措施，把更多精力用于推动下一轮改革。同时全面推进资源税改革，将把煤炭等资源品目逐步纳入从价计征范围并适当提高税负水平。

“今年的赤字占GDP比重为2.2%。赤字规模将保持不变，但要调整结构。中央政府各部门一般性支出缩减5%。除工资外，包括对地方转移支付在内的其他经费都要削减。”楼继伟称，同时将出台一些减税措施，尤其是针对微小企业的减税措施。

他指出，当前中国政府正在深化改革，财政部也正在酝酿财政改革，总的方向是调整中央政府和地方政府支出责任，适当增加中央政府的支出责任，保障市场更加统一、公平和基本公共服务的全国均等化。

同时，完善税收制度，构建地方税体系。重点是推进增值税实现完全转型，将增值税推广到全部服务业，把不动产纳入增值税抵扣范围。这项工作预计在一两年内完成，预计减税9,000亿元人民币左右。

此外，加快预算制度改革，构建完整、规范、透明的预算体制，调整预算平衡方法，健全地方政府债务管理制度。并对养老、医疗体制进行改革，使其更有可持续性。

**推进资源税改革，开征环保税**

在促进促进能源安全的财税政策方面，楼继伟指出，中国的工作重点包括全面推进资源税改革。中国已自2013年1月1日起，在部分地区实施了部分金属和非金属矿资源税从价计征改革试点。下一步，将研究把煤炭等资源品目逐步纳入从价计征范围，并适当提高税负水平。

进一步完善消费税，下一步将继续研究合理调整和完善消费税制度;支持能源价格市场化改革。支持新能源和可再生能源发展。借鉴国际通行做法，从销售电量中征收可再生能源电价附加，对风力发电、光伏发电等可再生能源发电高成本给予适当补贴，促进能源结构优化。

楼继伟还提到，中国已经初步构建了一整套有利于节能减排和可再生能源发展的税政政策体系。下一步将积极推进环境税费改革，先选择防治任务繁重、技术标准成熟的税目开征环境保护税，再逐步扩大征收范围。其中，二氧化碳是考虑适时征收的税目之一。