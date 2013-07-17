版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元持坚，市场聚焦FED主席贝南克证词陈述

0604GMT

* 澳元/美元下跌0.38%，欧元/美元下滑0.20%，美元/日圆上涨0.28%，英镑/美元跌0.28%

* 美元持坚，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发表证词陈述前市场平仓，10年期美国公债收益率(殖利率)报2.5205%

* 亚洲股市有涨有跌，日股日经指数跌0.19%，中国沪综指下挫0.68%，印度股指上涨0.28%

* 英国央行会议记录和加拿大央行利率决定公布在即，但全部关注聚集于贝南克的证词陈述。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐