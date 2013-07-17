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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:35 BJT

韩国股市：收高并创一个月最高收位，受三星电子及现代汽车涨势带动

根据现代证券市场分析师Y.S.Rhoo表示，韩股上涨系因投资人预期，当前限制韩国国家退休基金(NPS)持有上市公司持股无法超过10%的规定可能很快就会放宽。

外资买超1,193亿韩元股票，连续第五日买超。养老基金买超1,537亿韩元。

KOSPI最大成分股三星电子股价上涨1.7%，第二大成分股现代汽车上涨2.8%。

高档酒店及免税连锁店营运商Hotel Shilla Co Ltd 上涨6.4%，此前韩国观光公社数据显示，6月造访韩国的中国旅客人数同比跳增70%。

但KB金融集团 下跌1.3%，因市场忧心其第二季财报恐怕欠佳。(完)
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